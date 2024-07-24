Детское Евровидение-2024: названы 15 участников, которые примут участие в Нацотборе

24 июля, стали известны имена конкурсантов, которые будут соревноваться за возможность представить Украину на Детском Евровидении-2024. Из 309 желающих отбор прошли только 15 участников.

Организаторы песенного конкурса сообщили об ошеломляющем результате среди количества артистов, которые хотели принять участие в соревновании. Детское Евровидение установило рекорд еще до выхода на телеэкраны.

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На певцов, в возрасте от 8 до 14 лет, ждет еще один отбор, которым будут заниматься звездные эксперты – TAYANNA, Michelle Andrade и Евгений Хмара. Именно они решат судьбу артистов и выберут шесть лучших, которые будут бороться за участие в конкурсе в Испании. В перечень фаворитов вошли:

Мария Близнюк. 9 лет, г. Мукачево, Закарпатская область; Анастасия Белибова. 13 лет, г. Южноукраинск, Николаевская область; Богдан Белуха. 11 лет, г. Новоукраинка, Кировоградская область; Владислав Васицкий. 11 лет, Киевская область; Дарья Вицан. 14 лет, г. Киев; Ангелина Глогусь. 12 лет, г. Тернополь; Анна Дойна (Anna Doyna). 14 лет, г. Киев; Вероника Коган. 11 лет, Харьковская область; Илья Коновченко (ILKO). 12 лет, родом из Харькова; Артем Котенко. 12 лет, г. Ахтырка, Сумская область; Владислава Кицелюк (VLADA K). 12 лет, родом из Киева; София Нерсесян. 8 лет, г. Киев; Всеволод Скрима. 12 лет, Запорожская область; Злата Солоненко (Злата Соло). 9 лет, Винницкая область; Злата Иванив. 10 лет, г. Одесса.

В этом году 83% анкет подали девочки, а 17% – мальчики. Дети имели возможность пройти отбор, не имея авторской песни. Поэтому артистам разрешалось записать два кавера и личное видеопредставление. Однако, 19% певцов таки подали свою кандидатуру с собственной композицией.

Дети будут учиться в летней "звездной школе" на базе Дома звукозаписи Украинского Радио, где будут заниматься вокалом, актерским мастерством и хореографией.

Напомним, Детское Евровидение-2024 впервые принимает Испания. Финал конкурса состоится 16 ноября на арене Caja Magica в Мадриде.