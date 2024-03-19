От Пиварова до ROXOLANA: 5 песен на стихи Лины Костенко, которые захотите добавить в свой плейлист

Во вторник, 19 марта, свой день рождения празднует Лина Костенко. Женщине, которая является символом украинского шестидесятничества, исполнилось 94 года. Ее ранние произведения, такие как "Лучи земли" и "Паруса", помогли стимулировать движение за культурное и политическое возрождение Украины.

Лина Васильевна является мастером слова. Благодаря ей украинский язык обогатился новыми образами и метафорами. Show 24 подготовило для вас подборку песен, которые написаны на слова выдающейся поэтессы.

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Стихи Лины Костенко в украинской музыке

"Отпираю рассвет скрипичным ключом..." – Артем Пивоваров

Артем Пивоваров записал песню "Валторна" на стихи Лины Костенко "Отпираю рассвет скрипичным ключом...". К песне присоединились хор и вокалисты команды певца на "Голосе страны-13".

В стихотворении писательница размышляет над значимостью поэзии в этом "велемовном" и "велелюдном" мире, проблемы которого отмечает тонким метафорическим замечанием: улыбается правда – глазами легенд и свобода – глазами неволи. В контексте художественных произведений Лины Костенко оживают, даже одухотворяются такие традиционные в украинском писательстве образы души, бессмертия, без которых не можем представить ее поэзию.

Я благодарен всем, кто стал частью этой масштабной коллаборации. Отдельное спасибо Лине Костенко и ее команде за то, что доверились мне, позволив положить стихотворение невероятной поэтессы на музыку. Большое количество людей вложило душу и любовь в эту работу. Надеюсь, во время прослушивания и просмотра "Валторны", вы почувствуете это, получите удовольствие и будете возвращаться к этой чрезвычайной музыкальной истории снова и снова,

– делится впечатлениями Артем Пивоваров.

Артем Пивоваров – "Валторна" (feat. Команда PIVOVAROV "Голос страны-13"): смотрите видео онлайн

"Вечернее солнце, спасибо за день" – BRUTTO

Лирическое стихотворение "Вечернее солнце, спасибо за день" воспето группой BRUTTO. Стоит отметить, что это белорусская панк-рок-группа Сергея Михалка, основанная им после прекращения существования коллектива Ляпис Трубецкой. Сергей Михалок – украинско-белорусский музыкант, который сейчас проживает в Киеве и занимает проукраинскую позицию.

Стихотворение "Вечірнє сонце, дякую за день..." является очевидным солнцепоклонничеством гениальной поэтессы. Лина Костенко благодарит солнце за жизнь, что проявляется во всех его проявлениях, и говорит, что нужно уметь быть благодарными за все.

BRUTTO – "Вечернее солнце": смотрите видео онлайн

"Песенка с вариациями" – Виталий Козловский

Виталий Козловский положил на музыку стихотворение "Песенка с вариациями" и назвал эту композицию "Невиданное увиденное". Гениальные строки "и все на свете надо пережить, и каждый финиш – это, по сути, старт" зазвучали по-новому.

Лина Костенко – это гений слова и живая легенда. В ее строках – душа и боль всего нашего народа, и для меня честь попробовать положить на музыку ее чрезвычайные строки,

– прокомментировал Виталий Козловский.

Виталий Козловский – "Невиданное увидено": смотрите видео онлайн

"Крылья" – ILCHY

Певица ILCHY записала песню "Крылья", которая может стать мотивацией и гимном для всех, кто движется или начинает двигаться вперед к целям.

Новая песня "Крылья", на создание которой вдохновили стихи Лины Костенко "Человек будто бы не летает, а крылья имеет...", ведь крылья – это символ духа человека,

– написала певица в описании к клипу.

В стихотворении "Крила" Костенко показала, что скучает по Родине и грустит, что она – не свободная птица и не может улететь домой. Зато – она способна улететь на своих творческих крыльях и крыльях своих воспоминаний куда угодно.

ILCHY – "Крылья": смотрите видео онлайн

"Глазами ты сказал мне люблю" – ROXOLANA

ROXOLANA выпустила трек "Глазами", написанный на слова Лины Костенко "Глазами ты сказал мне люблю".

Музыкой я занималась с самого детства, поэтому хорошо знаю, насколько пластична украинская поэзия и как интересно она может звучать вместе с музыкой. Идея записать отдельный мини-альбом на слова известных поэтов была у меня давно, но реализовать ее "помог" карантин – я просто закрылась в студии и много экспериментировала с музыкой и словами. Так и родился трек "Глазами" на слова Лины Костенко,

– говорит ROXOLANA.

Этим стихотворением Лина Васильевна отмечает, что стоит выражать свои чувства.

ROXOLANA – "Глазами": смотрите видео онлайн

Знаменитая украинская писательница-шестидесятница говорит, что "музыка – это язык чувств". Многие ее стихи были положены на музыку талантливыми авторами и получили вторую жизнь в этих композициях.