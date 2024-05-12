Обязательно отправьте их маме: подборка чувственных песен, которые стоит послушать в День матери

Для каждого мама – особенный и самый близкий человек. Она с радостью окутывает своих детей любовью и заботой. День Матери – это время, когда мы имеем возможность выразить благодарность и уважение важнейшей женщине в жизни.

Чтобы поблагодарить матерей за их поддержку, мы собрали пять различных песен. Эта праздничная подборка, от эмоциональных мелодий до проникновенной лирики, воспевает уникальную связь между матерью и ребенком.

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Какие песни включить в День матери

По случаю праздника немало украинских исполнителей выпускали чувственные композиции. В частности, певицы KRISTONKO, Кристина Дарвай, Ирина Федишин, Lana Demko & Victoria Berezovskaya и артист VOLKANOV.

KRISTONKO – "Мамо": смотрите видео онлайн

Кристина Дарвай – "МАМА": смотрите видео онлайн

Ирина Федишин – "Позвони к маме": смотрите видео онлайн

Lana Demko & Victoria Berezovskaya – "ОЧКИ МАМЫ": смотрите видео онлайн

VOLKANOV – "МАМА": смотрите видео онлайн