Обязательно отправьте их маме: подборка чувственных песен, которые стоит послушать в День матери
Для каждого мама – особенный и самый близкий человек. Она с радостью окутывает своих детей любовью и заботой. День Матери – это время, когда мы имеем возможность выразить благодарность и уважение важнейшей женщине в жизни.
Чтобы поблагодарить матерей за их поддержку, мы собрали пять различных песен. Эта праздничная подборка, от эмоциональных мелодий до проникновенной лирики, воспевает уникальную связь между матерью и ребенком.
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Какие песни включить в День матери
По случаю праздника немало украинских исполнителей выпускали чувственные композиции. В частности, певицы KRISTONKO, Кристина Дарвай, Ирина Федишин, Lana Demko & Victoria Berezovskaya и артист VOLKANOV.
KRISTONKO – "Мамо": смотрите видео онлайн
Кристина Дарвай – "МАМА": смотрите видео онлайн
Ирина Федишин – "Позвони к маме": смотрите видео онлайн
Lana Demko & Victoria Berezovskaya – "ОЧКИ МАМЫ": смотрите видео онлайн
VOLKANOV – "МАМА": смотрите видео онлайн