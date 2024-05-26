"Самое родное место на свете": Зеленская, Осадчая, Билык и другие звезды чувственно поздравляют с Днем Киева

В последнее воскресенье мая празднуют День Киева. Это важная дата как для коренных киевлян, так и для гостей города. Украинские звезды тоже не обошли вниманием сегодняшний праздник.

26 мая Киев празднует 1542 год рождения. В день украинской столицы актеры, певцы и все звезды присоединяются к поздравлениям и делятся невероятными кадрами на фоне киевских пейзажей, пишет Show 24.

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Елена Зеленская

Первая леди поделилась мыслями о том, что с приходом большой войны Киев стал новым домом для многих людей. Особенно после сотен нападений и ран на его теле, бессонных ночей в метро.

"Києве мій" может с полным правом сказать каждый украинец. Так же как каждый из нас может искренне сказать "мой Харьков" или "моя Одесса", "мой Херсон". Бывает, что свое не дается сразу. Бывает, свое надо завоевать и почувствовать. Как тебя не любить, Киев наш – наш город и место силы! С днем нашего Киева, Украина,

– написала Елена Зеленская.

Катя Осадчая

Телеведущая показала серию красивых фото, сделанных в Киеве.

Киев мой! Мое самое родное место на свете с Днем рождения. В нашей семье коренных киевлян уже четверо,

– отметила Катя Осадчая.

Лилия Ребрик

Актриса поздравила любимый город и призвала делиться лучшими местами в Киеве. Лилия Ребрик призналась, что для нее Киев – это дом.

С днем рождения, мой Киев! Самый родной город на земле. Мой город. Ты успокаиваешь своими улочками после шумных ночей. Ты утешаешь своей каштановой красотой после самых страшных новостей. Ты убаюкиваешь лунным сиянием даже самой темной во всех смыслах ночи. Ты всегда в моем сердце, где бы я ни была!

– написала звезда.

Позитив

Артист рассказал о том, как Киев стал домом его мечтаний и успехов. Еще в 9 лет он осуществил мечту, попав на концерт The Prodigy во Дворце Спорта. А уже в составе "Время и Стекло" Позитив и сам собрал Дворец в рамках тура VISLOVO.

Мой родной город. Ты – дом моих мечтаний и свершений. Твои стены – свидетели моей истории. Мой родной город. Твои красота, сила и несокрушимость вдохновляют. А твои шрамы от ударов врага не дают забыть, какой ценой мы боремся за нашу свободу. Я с тобой навсегда! С Днем рождения, Киев мой!

– написал Позитив.

Алена Шоптенко

Танцовщица тоже опубликовала кадры, которые сделала в родном Киеве.

"Как тебя не любить, Киев мой? Город моих свершений и разочарований, город моей силы и слабости, город, где я родилась, город моего сердца и жизни. С днем рождения, несокрушимая столица!" – написала звезда.

Наталья Денисенко

Актриса поделилась подборкой своих любимых мест в Киеве: это Андреевский спуск, Подол, Набережная Днепра, парк "Наталка" и Киевское море.

Наталья Могилевская

"Мирного неба всем киевлянам, счастья, любви и здоровья! Ps. Мое любимое место – Березняки. Пляж, озеро Тельбин. Там прошло мое детство. Иногда в День рождения, в 5 утра, я приезжаю просто посидеть на берегу и вспомнить там самые милые моменты с родителями", – рассказала певица.

Настя Каменских

"Город моего сердца, который хранит в себе лучшие воспоминания. Самый родной Киев. С Днем рождения", – поздравила певица.

Ирина Билык

"Друзья, поздравляю вас с Днем Киева! Мое любимое место в Киеве – это Владимирская горка. Я там впервые в своей жизни поцеловалась", – призналась звезда.