В обтягивающей кофте и трусиках: Даша Квиткова взбудоражила воображение фанов соблазнительными фото
19 июня 2024, 22:59Читати новину українською
Источник:Даша Квиткова
Даша Квиткова часто делится с подписчиками откровенными фото. Однако соблазнительные образы блогерша всегда подает с нотками утонченности, избегая пошлости. Так произошло и в этот раз.
Инфлюенсер выставила фотографии с новой фотосессии. На фотографиях Дарья позировала в белой обтягивающей кофте на длинный рукав и трусиках, однако она прикрывалась одеялом.
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Дня новых фотографий Даша сделала легкую волнистую укладку и нюдовый макияж со стрелками. Она позировала в полупрозрачном лонгсливе к которому надела белый комплект белья. Из аксессуаров знаменитость выбрала минималистичные серьги.
Как Даша Квиткова привела свое тело в форму
- В июле 2021 года блогерша впервые стала матерью. Как рассказывала сама звезда, в день родов ее вес достигал 82 килограммов, а после рождения ребенка уменьшился до 75 кг.
- Через некоторое время после родов Даша решительно настроилась вернуть свое тело в форму. Инфлюенсер взялась упорно заниматься спортом и придерживаться принципов правильного питания. Благодаря целенаправленным усилиям ей удалось достичь желаемого результата.
- Однако Квиткова не остановилась на достигнутом. До сих пор она продолжает поддерживать активный образ жизни, регулярно посещая спортзал. Кроме физических нагрузок, знаменитость тщательно следит за своим рационом, выбирая сбалансированные приемы пищи.