В обтягивающей кофте и трусиках: Даша Квиткова взбудоражила воображение фанов соблазнительными фото

Даша Квиткова часто делится с подписчиками откровенными фото. Однако соблазнительные образы блогерша всегда подает с нотками утонченности, избегая пошлости. Так произошло и в этот раз.

Инфлюенсер выставила фотографии с новой фотосессии. На фотографиях Дарья позировала в белой обтягивающей кофте на длинный рукав и трусиках, однако она прикрывалась одеялом.

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Дня новых фотографий Даша сделала легкую волнистую укладку и нюдовый макияж со стрелками. Она позировала в полупрозрачном лонгсливе к которому надела белый комплект белья. Из аксессуаров знаменитость выбрала минималистичные серьги.

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