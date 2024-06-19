Інфлюенсерка виставила світлини з нової фотосесії. На фотографіях Дарія позувала в білій обтислій кофті на довгий рукав і трусиках, проте вона прикривалася ковдрою.
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Дня нових світлин Даша зробила легку хвилясту укладку та нюдовий макіяж зі стрілками. Вона позувала у напівпрозорому лонгсліві до якого одягла білий комплект білизни. З аксесуарів знаменитість обрала мінімалістичні сережки.
Як Даша Квіткова привела своє тіло у форму
- У липні 2021 року блогерка вперше стала матір'ю. Як розповідала сама зірка, в день пологів її вага сягала 82 кілограмів, а після народження дитини зменшилася до 75 кг.
- Через деякий час після пологів Даша рішуче налаштувалася повернути своє тіло у форму. Інфлюенсерка взялася наполегливо займатися спортом та дотримуватися принципів правильного харчування. Завдяки цілеспрямованим зусиллям їй вдалося досягти бажаного результату.
- Однак Квіткова не зупинилася на досягнутому. Дотепер вона продовжує підтримувати активний спосіб життя, регулярно відвідуючи спортзал. Окрім фізичних навантажень, знаменитість ретельно стежить за своїм раціоном, обираючи збалансовані прийоми їжі.