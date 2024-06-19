Інфлюенсерка виставила світлини з нової фотосесії. На фотографіях Дарія позувала в білій обтислій кофті на довгий рукав і трусиках, проте вона прикривалася ковдрою.

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Дня нових світлин Даша зробила легку хвилясту укладку та нюдовий макіяж зі стрілками. Вона позувала у напівпрозорому лонгсліві до якого одягла білий комплект білизни. З аксесуарів знаменитість обрала мінімалістичні сережки.

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