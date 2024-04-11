У меня все хорошо, – Даша Квиткова отреагировала на слухи о романе с женатым мужчиной
Источник:Даша Квиткова
По сети начались распространяться слухи о новом романе украинской блогерши Даши Квитковой. Так, девушка решила отреагировать на предположения подписчиков.
После развода с ведущим Никитой Добрыниным, Даша не делится подробностями личной жизни. Вероятно, она не хочет совершать те же самые ошибки.
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С кем приписывают роман Квитковой
Украинский блогер Богдан Беспалов получил эксклюзивную информацию от инсайдеров относительно новых отношений Квитковой. По его словам, инфлюенсерка встречается с женатым Максимом Лавриненко, владельцем одного из самых популярных телеграм-каналов.
Уже несколько раз в нашем ЖК видели Квиткову вместе с Максимом Лавриненко. Поинтересовались в окружении Даши, она умная девушка, выводы все сделала после Добрынина и теперь не делает свои отношения публичными. Максим от Даши млеет, у нее тоже есть симпатия, но и меркантильные цели. Ой, я что-то не обратил внимания, что Максим женат,
– рассказал блогер.
Максим Лавриненко / Фото из инстаграмма мужчины
После обнародования этой информации поклонники Квитковой требовали у нее объяснений. По словам Даши, она сейчас не в отношениях. Также девушка заверила, что об изменениях в личной жизни обязательно сообщит подписчикам.
Я не в отношениях и не встречалась ни с кем после развода. Мое сердце не занято. У меня все хорошо. Когда что-то изменится и я пойму, что это серьезно, – я дам вам знать,
– заявила инфлюенсерка.
Даша Квиткова развеивает слухи о романе с Лавриненко / Скриншот из инстаграмм-сторис блогера
Что известно о браке Квитковой и Добрынина
- Будущая пара познакомилась на реалити-шоу "Холостяк", где известный телеведущий был главным героем. Даша же стала победительницей реалити. В конце концов отношения пары продолжили развиваться даже после проекта.
- В мае 2020 года влюбленные зарегистрировали брак в киевском ЗАГСе. Впоследствии супруги даже обвенчались в церкви.
- В июле 2022 года Квиткова и Добрынин стали родителями сына, по имени Лев.
- А уже 19 июня 2023 года супруги официально объявили о разводе.
- Тогда Даша заметила, что между ней и Никитой остались только родительские отношения, потому что они совместно будут воспитывать сына.