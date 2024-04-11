У меня все хорошо, – Даша Квиткова отреагировала на слухи о романе с женатым мужчиной

По сети начались распространяться слухи о новом романе украинской блогерши Даши Квитковой. Так, девушка решила отреагировать на предположения подписчиков.

После развода с ведущим Никитой Добрыниным, Даша не делится подробностями личной жизни. Вероятно, она не хочет совершать те же самые ошибки.

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С кем приписывают роман Квитковой

Украинский блогер Богдан Беспалов получил эксклюзивную информацию от инсайдеров относительно новых отношений Квитковой. По его словам, инфлюенсерка встречается с женатым Максимом Лавриненко, владельцем одного из самых популярных телеграм-каналов.

Уже несколько раз в нашем ЖК видели Квиткову вместе с Максимом Лавриненко. Поинтересовались в окружении Даши, она умная девушка, выводы все сделала после Добрынина и теперь не делает свои отношения публичными. Максим от Даши млеет, у нее тоже есть симпатия, но и меркантильные цели. Ой, я что-то не обратил внимания, что Максим женат,

– рассказал блогер.



Максим Лавриненко / Фото из инстаграмма мужчины

После обнародования этой информации поклонники Квитковой требовали у нее объяснений. По словам Даши, она сейчас не в отношениях. Также девушка заверила, что об изменениях в личной жизни обязательно сообщит подписчикам.

Я не в отношениях и не встречалась ни с кем после развода. Мое сердце не занято. У меня все хорошо. Когда что-то изменится и я пойму, что это серьезно, – я дам вам знать,

– заявила инфлюенсерка.



Даша Квиткова развеивает слухи о романе с Лавриненко / Скриншот из инстаграмм-сторис блогера

Что известно о браке Квитковой и Добрынина