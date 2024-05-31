Так бывает, – Даша Квиткова честно призналась, общается ли с мамой экс-супруга Добрынина

Блогер Даша Квиткова призналась, общается ли с мамой экс-супруга Никиты Добрынина. В то же время девушка высказалась относительно отношений с ведущим.

К тому же Даша рассказывала, что участие в шоу Холостяк, где она победила, морально сломало ее. Поэтому блогерша не хочет повторять прежний опыт.

Не пропустите Известная украинская певица высказалась относительно слухов о ее романе с сыном нардепа ОПЗЖ

Квиткова поделилась, что не поддерживает связь с мамой Добрынина. Причину этого решения инфлюенсерка не сообщила.

В то же время Даша отметила, что находится в хороших отношениях с Никитой. Впрочем, она заверила, что это нормально, когда общение прекращается после развода.

У нас с мамой Никиты ничего не произошло. Просто так бывает, что, когда пара разводится, кто-то с кем-то перестает общаться. Но у нас прекрасные отношения и я не хочу никоим образом своими высказываниями это портить,

– призналась Даша.

Даша Квиткова об общении с мамой Добрынина: смотрите видео онлайн

Даша Квиткова и Никита Добрынин: что известно об отношениях пары