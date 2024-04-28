Дантес трогательно поздравил Дашу Кацурину с днем рождения: милые фото пары

Сегодня, 28 апреля, Даша Кацурина отмечает 29-летие. С праздником возлюбленную уже успел поздравить Владимир Дантес.

Он сделал это очень мило. Даже стихотворение посвятил девушке.

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Как Дантес поздравил Дашу Кацурину

Певец опубликовал нежные фото с любимой, где они обнимаются, целуются и проводят время вместе, и написал трогательное стихотворение о девушке.

Ты очень красивая.

У тебя неповторимый вкус.

Ты умеешь принимать трудные решения.

Ты умеешь дружить.

Ты иногда чувствуешь себя не уверенной, но это делает тебя самой решительной.

Ты невероятная мама.

Ты возвращаешься в свою страну, когда вокруг все не советуют этого делать.

Ты открываешь новые бизнесы в Украине, потому что ты реально веришь в свой дом.

Ты настоящая девушка, которая несет мощный girls power.

Ты – моя любовь.



"C Днем рождения", – добавил исполнитель.

Что известно об отношениях Дантеса и Кацуриной