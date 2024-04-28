Он сделал это очень мило. Даже стихотворение посвятил девушке.
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Как Дантес поздравил Дашу Кацурину
Певец опубликовал нежные фото с любимой, где они обнимаются, целуются и проводят время вместе, и написал трогательное стихотворение о девушке.
Ты очень красивая.
У тебя неповторимый вкус.
Ты умеешь принимать трудные решения.
Ты умеешь дружить.
Ты иногда чувствуешь себя не уверенной, но это делает тебя самой решительной.
Ты невероятная мама.
Ты возвращаешься в свою страну, когда вокруг все не советуют этого делать.
Ты открываешь новые бизнесы в Украине, потому что ты реально веришь в свой дом.
Ты настоящая девушка, которая несет мощный girls power.
Ты – моя любовь.
"C Днем рождения", – добавил исполнитель.
Что известно об отношениях Дантеса и Кацуриной
- Пара начала встречаться примерно полтора года назад после разрыва Владимира с Надей Дорофеевой.
- Интересно, что бывшая жена исполнителя вышла замуж за ресторатора Михаила Кацурина, который от предыдущего брака с Дашей, с которой сейчас Дантес, имеет двоих детей – дочь Сашу и сына Ивана.
- Певец познакомил любимую с родителями и они иногда проводят время вместе.
- Кацурина признавалась, что часто делает свадебно-романтические намеки партнеру.