Блогер Даша Евтух впервые раскрыла правду о зарплате мужа-депутата

Даша Евтух, известный блогер, является женой Александра Глазового, депутата Полтавского районного совета. Недавно она поделилась информацией о финансовом положении своего мужа.

К тому же она рассказала об особенностях жизни жены депутата. Евтух призналась, нравится ли ей этот "статус".

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Хотя Дарья воздержалась от комментариев относительно собственных доходов, она откровенно рассказала о ситуации с заработком Александра. По ее словам, депутатская деятельность не приносит ему дохода и, вообще, преимуществ для нее в работе мужа нет.

Он не зарабатывает денег. У него нет зарплаты. Честно сказать, плюсов в том, что он депутат, нет. То, что он депутат, только людей драконит и все. Я в этом плюсов не вижу,

– призналась Евтух.

В то же время известно, что основным источником дохода Александра является его личный бизнес.

Интервью с Дашей Евтух: смотрите видео онлайн

Напомним, блогерша вышла замуж за Александра Глазового в августе 2023 года. Пара сыграла свадьбу в родной Полтаве, а уже в мае следующего года Евтух впервые стала мамой дочери Фемиды.