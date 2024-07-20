Дарья Петрожицкая напугала фанатов фото под капельницей: в каком состоянии актриса

Актриса Дарья Петрожицкая рассказала поклонникам об ухудшении самочувствия. Ей даже пришлось лечь в больницу.

Дарья опубликовала фотографию из палаты. На фото можно увидеть капельницу, которую поставили знаменитости.

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Звезда сериала "Папик" уже успокоила фанатов. Она призналась, что сейчас с ней все в порядке и худшее уже позади. Актриса отметила, что детали своего состояния рассказывать не хочет.



Петрожицкая в больнице / Скриншот из инстаграм-сторис

Впоследствии она снова вышла на связь и сообщила о выписке из больницы и возвращении домой. Дарья призвала поклонников беречь свое здоровье. Петрожицкая сообщила, что ее ждет отдых.

Спасибо за поддержку. Спасибо всем, кто мне писал и пишет. Все в порядке со мной. Не буду вдаваться в подробности. Однако скажу, берегите свое здоровье и не затягивайте. Здоровье – это важно. Особенно, когда петух клюнет в с*аку, то будет труднее. Мирного неба всем, а я буду отдыхать,

– подчеркнула актриса.

Напомним, на днях актриса Анна Саливанчук сильно травмировалась ей пришлось обратиться к врачам в Словении, где она находилась. Женщина получила сильные вывих и растяжение связок правой руки и грудной клетки.