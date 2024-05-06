Он как-то даже угас, – актриса Легейда поделилась, как изменился ее муж, который служит в ВСУ

Украинская актриса Дарья Легейда, известная по ролям в "Крепостной", "Крашанке", "Цвете страсти", имеет мужа, который вступил в ряды ВСУ. Она поделилась, как изменился ее любимый за время службы.

В то же время Дарья, которая недавно презентовала новым фильм "Крашанка", призналась, как переживает разлуку с мужем актером Дмитрием Совой. По ее словам, она научилась ценить редкие моменты их встреч.

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Как Легейда переживает разлуку с любимым

Актриса рассказала, что пара поженилась перед началом полномасштабного вторжения, поэтому не смогла пока вдоволь насладиться семейной жизнью. Однако, несмотря на большое расстояние между супругами, она все равно чувствует его поддержку.

И вот его отпустили со службы – мы очень благодарны за это. И такие встречи чрезвычайно важны для каждого из нас. Я чувствую его поддержку, и, надеюсь, он так же. И мы делаем все для того, чтобы облегчить это страшное время друг для друга,

– поделилась Дарья.

Муж Легейды и ее отец вместе служат в 7 бригаде тактической авиации имени Петра Франка. Знаменитость призналась, что с папой и Дмитрием разговаривает только тогда, когда они имеют на это возможность.

В то же время Дарья отметила, что ее любимый очень изменился за время войны. Однако, она все равно уважает и поддерживает выбор своего мужа защищать Украину.

В какой-то момент мне показалось, что он как-то даже потух. Такие вещи, как война, сильно меняют. И не в радостную сторону. Он не так много смеется, как раньше. А Дмитрий по характеру очень жизнерадостный человек. Ему бы бегать сейчас марафоны, которые он любит, много путешествовать, как делал это раньше,

– рассказала Легейда.

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