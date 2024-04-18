Пропали с экранов и сменили имидж: чем сейчас занимаются легенды "Фабрики звезд" братья Борисенко

В 2009 году братья Борисенко, Владимир и Александр, зажигали сцену "Фабрики звезд". Тогда 17-летние ребята украли сердца тысячи украинок и получили бешеную славу. Однако впоследствии звезды совсем пропали из медийного пространства.

Последний раз братьев можно было увидеть на ютуб-канале "Ветераны космических войск" в интеллектуально-юмористическом шоу "Викторина". Зрители заметили, что ребята кардинально сменили свой имидж. Чем сейчас занимаются одни из самых известных близнецов Украины, узнавайте в материале Show 24.

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Как сложилась жизнь Владимира Борисенко

В апреле прошлого года братья Борисенко дали первое большое интервью за долгое время. В разговоре со Славой Деминым они рассказали о своей жизни.

Владимир Борисенко попробовал себя в сфере рекламы, в частности в креативном копирайтинге. Мужчине даже удалось поработать с Марией Ефросининой, популярной украинской телеведущей.

Как сложилась жизнь братьев близнецов / Скриншот с ютуб-канала "Ветераны космических войск"

До войны бывший участник "Фабрики звезд" зарегистрировался на бирже труда, а во время полномасштабного вторжения России в Украину остался без работы. Первые предложения начали появляться только летом.

Владимир также признался, что как-то во Львове ему вручили повестку, поэтому стал на воинский учет. Однако не может пойти служить, потому что имеет эпилептический синдром и принимает транквилизаторы. Говорит, что судороги появляются во сне.

Как сложилась жизнь Александра Борисенко

Александр Борисенко зарабатывал на жизнь монтажом. После Революции Достоинства, почти два года был в сложном финансовом положении. Время от времени он давал концерты, благодаря которым смог оплатить операцию на ключице.

Повестка Александру не приходила. Если бы пришлось идти на фронт, то был бы монтажером или видеооператором в одной из бригад. Считает, что сейчас очень необходимо говорить обо всех преступлениях, которые россияне делают в Украине.

На момент интервью Борисенко находился в отношениях в течение года. Однако к женитьбе еще был не готов. Не хочет расписываться, чтобы потом разойтись, а мечтает отыграть свадьбу только один раз.

Сейчас Александр Борисенко не слишком активен в социальных сетях. Последний пост в его инстаграме был 24 февраля 2023 года. Ранее мужчина писал о зверствах россиян на Киевщине и победе Украины на Евровидении. Ничего не известно и о личной жизни звезды 2000-х.

Владимир Борисенко появляется в инстаграме чаще. В марте, например, публиковал пост, где сообщил, что удалось собрать деньги на автомобиль для 30 ОМБ. За 4 дня на банку пришло 15 тысяч гривен. Владимир и раньше публиковал много сборов и писал о войне в Украине.