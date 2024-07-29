Показала, кто этот человек, – бывшая Павлика объяснила, почему назвала Репяхову "наглой тварью"

Ранее Екатерина Репьяхова, молодая жена Виктора Павлика, инициировала судебный процесс против Ларисы Созаевой, бывшей жены артиста. Тогда блогер обратилась в суд с требованием компенсации за моральный ущерб.

Причиной стала видеозапись, где Созаева назвала ее "наглой тварью" и обвинила в разрушении семьи. Теперь танцовщица рассказала о своей реакции на судебный иск и призналась, решалась ли эта проблема.

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Сначала Лариса Созаева готовилась к апелляции, но из-за полномасштабного вторжения решила не продолжать судебный процесс и возместила ущерб в размере 8 000 гривен, а также судебный сбор в размере 3 178 гривен.

Прошло определенное время. Я подумала: зачем мне это все? Заплачу те деньги. Наша судебная система – это не о справедливости, это о деньгах. Сейчас я уже все отпустила, не имею никаких обид, каждый живет свою жизнь и делает свой выбор,

– объяснила женщина.

В то же время танцовщица не отказывается от своих слов.

Я не жалею, что высказывала свое мнение о новой жене Павлика в публичном пространстве. Потому что когда это все происходило, журналисты говорили: мол, это нормально – иметь любовь в любом возрасте, хвалили их, какие молодцы! Я просто показала, кто такой этот человек. Там не сколько о любви, там совсем другие желания – достичь своей цели,

– подчеркнула Лариса.

Недавно Екатерина Репьяхова, нынешняя жена Виктора Павлика, также прокомментировала ситуацию с бывшей певца. По ее словам, Созаева больше не вмешивается в их жизнь и ее это очень радует.