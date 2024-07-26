Начали близко общаться после клипа, – блогер Леон отреагировал на слухи о романе с Тринчер

После интервью Кристины Бычковой, бывшей жены блогера leonhub_13, в сети появились предположения, что певица Анна Тринчер стала причиной разрыва Кристины и Сергея. Теперь эти слухи прокомментировал сам Леон.

Он подробнее рассказал о своем знакомстве с певицей и поделился, как они общались за кадром. Интересно, что актер описывает Тринчер как талантливую артистку, которая вдохновила его на профессиональное развитие.

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По словам Сергея, он познакомился с Анной через общего знакомого, который предложил ему сняться в клипе певицы на трек "Бар за баром". В то же время актер отрицает романтические отношения с Тринчер, подчеркивая чисто дружеские отношения.

Тринчер для меня стала тем моментом, когда у меня появились силы и вдохновение в работе. Она мне там пару вещей подсказала. Просто так случилось, что мы с Тринчер начали близко общаться после клипа. Мне особо обсудить не с кем было, а она проходила развод, поэтому ясно, что я мог с ней обо всем общаться. Это про духовность, чаи. Просто мы часто случались вместе и все складывалось так, как будто я ушел от Христи к ней,

– объяснил Леон.

Блогер добавил, что исполнительница была обеспокоена обвинениями в разрушении брака, поэтому решила прекратить общение с Сергеем, чтобы избежать дальнейших сплетен и недоразумений.

Интервью с Leon13: смотрите видео онлайн

Стоит вспомнить, что Кристина Бычкова, бывшая жена Леона, утверждала, что Аня бредила Сергеем. Однако, по ее словам, именно из-за женской солидарности Тринчер прекратила общение с актером. Интересно, что певица, которая недавно развелась с Александром Волошиным, даже поделилась с Кристиной собственным опытом и советами по разводу.