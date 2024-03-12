Анонимный художник Бэнкси может раскрыть свое имя: когда это произойдет

Одного из самых известных анонимных стрит-арт-художников мира Бэнкси могут привлечь к ответственности. Двое коллекционеров хотят подать в суд Великобритании на компанию Pest Control, которая принадлежит художнику, поскольку та не может подтвердить подлинность его картины.

Речь идет о работе 2003 года Monkey Queen ("Королева-обезьяна"), которую в 2020 году за 34 тысячи долларов приобрели коллекционеры Ники Кац и Рэй Хоуз. Эта работа посвящена королеве Елизавете ІІ, которая изображена в виде украшенной драгоценностями обезьяны. Теперь Ники и Рэй хотят проверить картину на подлинность, именно поэтому обратились в компанию Pest Control, которая верифицирует работы Бэнкси. Коллекционеры пытались получить подтверждение в течение трех лет, впрочем, работники агентства не выходили на связь.

К слову Лидер вас удивит: Forbes обнародовал рейтинг самых дорогих актеров 2023 года

Детали скандала с Бэнкси

Хотя Кац и Хоуз убеждены, что им достался оригинал Monkey Queen, поскольку они выкупили ее из коллекции умершего коллекционера работ Бэнкси, однако хотят завершить дело. Дело в том, если картину признают настоящей, то ее цена вырастет вдвое.

Картина Monkey Queen / фото с сайта Бэнкси

Именно поэтому коллекционеры не нашли другого выхода и подали в суд на Pest Control за нарушение условий контракта, точнее – за задержку.

"Мы до сих пор в неопределенности, а это большие деньги. Они утверждают, что являются официальными валидаторами работ этого художника. Но процесс длится уже три года. Они просто не отвечают. Не говорят, или изображение настоящее, или нет. Все три года нас водят за нос", - возмущается коллекционер Ники Кац и добавляет: если бы это касалось картин Леонардо Да Винчи, то ситуация была бы гораздо проще. Они бы отнесли ее к экспертам – и те бы подтвердили ее подлинность. Однако с Бэнкси ситуация сложнее. Оригинальность работ художника имеет право подтверждать только сертификат Pest Control.

В Pest Control коротко прокомментировали инцидент: мол, их процесс аутентификации является надежным и тщательным, а иногда и длительным.

Что известно о Бэнкси