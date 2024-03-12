Мова йде про роботу 2003 року Monkey Queen ("Королева-мавпа"), яку в 2020 році за 34 тисячі доларів придбали колекціонери Нікі Кац і Рей Хоуз. Ця робота присвячена королеві Єлизаветі ІІ, яка зображена в вигляді прикрашеної коштовностями мавпи. Тепер Нікі й Рей хочуть перевірити картину на справжність, саме тому звернулися до компанії Pest Control, яка верифікує роботи Бенксі. Колекціонери намагалися отримати підтвердження протягом трьох років, утім, працівники агентства не виходили на зв'язок.

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Деталі скандалу з Бенксі

Хоча Кац і Хоуз переконані, що їм дістався оригінал Monkey Queen, оскільки вони викупили її з колекції померлого колекціонера робіт Бенксі, проте хочуть завершити справу. Річ у тім, якщо картину визнають справжньою, то її ціна виросте вдвічі.

Картина Monkey Queen / фото з сайту Бенксі

Саме тому колекціонери не знайшли іншого виходу й подали до суду на Pest Control за порушення умов контракту, точніше – за затримку.

"Ми досі у невизначеності, а це великі гроші. Вони стверджують, що є офіційними валідаторами робіт цього художника. Але процес триває вже три роки. Вони просто не відповідають. Не кажуть, чи зображення справжнє, чи ні. Всі три роки нас водять за носа", — обурюється колекціонер Нікі Кац і додає: якби це стосувалося картин Леонардо Да Вінчі, то ситуація була б набагато простішою. Вони б віднесли її до експертів – і ті б підтвердили її автентичність. Однак із Бенксі ситуація складніша. Оригінальність робіт митця має право підтверджувати лише сертифікат Pest Control.

У Pest Control коротко прокоментували інцидент: мовляв, їхній процес автентифікації є надійним і ретельним, а іноді й тривалим.

Що відомо про Бенксі