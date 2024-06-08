Билли Айлиш разгневала украинцев видео, которое сняла под трек российской группы
Источник:Травести-дива Монро
Американская звезда Билли Айлиш записала видео, в котором слушает трек российской группы "Тату". Украинцы выразили свое возмущение.
Известная американская певица Билли Айлиш удивила украинцев новым роликом в своих инстаграм-сториз.
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Билли Айлиш выложила ролик, как едет в машине по Берлину и подпевает под трек All The Things She Said – это англоязычная версия песни "Я сошла с ума" бывшей группы "Тату".
Это заметила травести-дива Монро, выложив видео на своей странице. Звезда не поняла поступок известной певицы, вслед за ней возмутились и украинцы. Кто-то осудил Билли Айлиш за поддержку российской культуры, другие же высказали мнение, что артистка могла не знать об авторах этого трека.
- "Вычеркиваем";
- "Может она и не знает, чья это группа";
- "При такой аудитории нельзя не знать, что ты выкладываешь";
- "Это все печально".
В подобный скандал попала звезда Евровидения-2024
- Певица Raiven, которая представляла Словению на Евровидении, накануне конкурса призналась, что в детстве фанатела от российской группы "Тату". Коллектив тоже участвовал в Евровидении в 2003 году, но распался впоследствии.
- Своей публикацией Raiven спровоцировала скандал. Украинцы выразили возмущение и осудили артистку.
- После критики Raiven заявила, что просто не знала, из какой страны группа "Тату". Также она осудила российскую агрессию и извинилась.