Билли Айлиш разгневала украинцев видео, которое сняла под трек российской группы

Американская звезда Билли Айлиш записала видео, в котором слушает трек российской группы "Тату". Украинцы выразили свое возмущение.

Известная американская певица Билли Айлиш удивила украинцев новым роликом в своих инстаграм-сториз.

К слову Будут у меня на протяжении всей жизни, – 29-летняя певица Холзи впервые рассекретила свои диагнозы

Билли Айлиш выложила ролик, как едет в машине по Берлину и подпевает под трек All The Things She Said – это англоязычная версия песни "Я сошла с ума" бывшей группы "Тату".

Это заметила травести-дива Монро, выложив видео на своей странице. Звезда не поняла поступок известной певицы, вслед за ней возмутились и украинцы. Кто-то осудил Билли Айлиш за поддержку российской культуры, другие же высказали мнение, что артистка могла не знать об авторах этого трека.

"Вычеркиваем";

"Может она и не знает, чья это группа";

"При такой аудитории нельзя не знать, что ты выкладываешь";

"Это все печально".

В подобный скандал попала звезда Евровидения-2024