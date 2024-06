Біллі Айліш розгнівала українців відео, яке зняла під трек російського гурту

Американська зірка Біллі Айліш записала відео, в якому слухає трек російського гурту "Тату". Українці висловили своє обурення.

Відома американська співачка Біллі Айліш здивувала українців новим роликом у своїх інстаграм-сторіз.

Біллі Айліш виклала ролик, як їде в автівці по Берліну та підспівує під трек All The Things She Said – це англомовна версія пісні "Я сошла с ума" колишнього гурту "Тату".

Це зауважила травесті-діва Монро, виклавши відео на своїй сторінці. Зірка не зрозуміла вчинок відомої співачки, слідом за нею обурилися й українці. Хтось засудив Біллі Айліш за підтримку російської культури, інші ж висловили думку, що артистка могла не знати про авторів цього треку.

"Викреслюємо";

"Може вона і не знає, чия це група";

"При такій аудиторії не можна не знати, що ти викладаєш";

"Це все сумно".

