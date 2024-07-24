Знак поддержки: Бейонсе разрешила Камале Харрис использовать свой хит Freedom

Вице-президент США Камала Харрис выступила на первом предвыборном митинге в штате Висконсин. Она вышла к публике под песню Бейонсе Freedom.

Команда Камалы Харрис получила официальное разрешение использовать треки Бейонсе от представителей артистки. Об этом сообщили источники, которые близки к вице-президенту.

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Так Камала Харрис в течение всей президентской кампании может использовать песню Freedom. Разрешение от Бейонсе, которая довольно строга относительно предоставления своих песен в употребление другим, означает поддержку вице-президента. Хотя официально певица не делала никаких заявлений.

В то же время Камалу Харрис в своих соцсетях поддержала мать Бейонсе – Тина Ноулз. Она назвала вице-президента "новым, энергичным, решительным лидером".

, Бейонсе и раньше поддерживала демократов. В 2013 году она спела гимн на инаугурации Барака Обамы, а в 2016 Бейонсе и Jay-Z выступили на предвыборном концерте Клинтон.

Напомним, президент США Джо Байден вышел из президентской гонки и поддержал Камалу Харрис. Она, вероятнее всего, станет кандидатом от Демократической партии. Делегаты имеют возможность определиться до 7 августа.

На первом предвыборном митинге она раскритиковала Дональда Трампа и сделала несколько заявлений о своих планах. Согласно последнему общенациональному опросу, вице-президент опередила Трампа на два процентных пункта