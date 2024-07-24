Команда Камали Гарріс отримала офіційний дозвіл використовувати треки Бейонсе від представників артистки. Про це повідомили джерела, які близькі до віцепрезидентки.

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Так Камала Гарріс протягом всієї президентської кампанії може використовувати пісню Freedom. Дозвіл від Бейонсе, яка доволі сувора щодо надання своїх пісень у вжиток іншим, означає підтримку віцепрезидентки. Хоч офіційно співачка не робила ніяких заяв.

Водночас Камалу Гарріс у своїх соцмережах підтримала мати Бейонсе – Тіна Ноулз. Вона назвала віцепрезидентку "новою, енергійною, рішучою лідеркою".

Зауважимо, Бейонсе і раніше підтримувала демократів. У 2013 році вона заспівала гімн на інавгурації Барака Обами, а в 2016 Бейонсе та Jay-Z виступили на передвиборчому концерті Клінтон.

Нагадаємо, президент США Джо Байден вийшов із президентських перегонів та підтримав Камалу Гарріс. Вона, найімовірніше, стане кандидатом від Демократичної партії. Делегати мають можливість визначитися до 7 серпня.

На першому передвиборчому мітингу вона розкритикувала Дональда Трампа та зробила кілька заяв про свої плани. Згідно з останнім загальнонаціональним опитуванням, віцепрезидентка випередила Трампа на два відсоткові пункти