Верка Сердючка отменила выступление на Atlas United 2024
Источник:Андрей Данилко
Один из крупнейших музыкальных фестивалей сообщил о своем возвращении. Но уже стало известно, что одной из самых популярных артисток не будет на Atlas United 2024.
Верка Сердючка и ее команда не будет выступать на Atlas United 2024. Об этом сообщил менеджмент Андрея Данилко.
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VERKA SERDUCHKA & BAND отменили выступление на фестивале. Несмотря на то, что ранее артистка анонсировала эксклюзивную украиноязычную программу. Причина уже известна – Андрей Данилко не укладывается в сроки подготовки.
Андрей Данилко, известный высоким качеством своих живых выступлений, не успевает подготовить запланированную эксклюзивную программу ATLAS SPECIAL на должном уровне в такой сжатый срок и в осложненных обстоятельствах (отсутствие ключевых музыкантов, блэкауты),
– рассказал менеджмент артиста.
Команда Андрея Данилко попросила прощения перед поклонниками фестиваля. Она выразила надежду на выступление в следующий раз.
Андрей Данилко и Инна Белоконь / Фото из инстаграма Андрея Данилко
Что известно об Atlas United 2024
- Масштабный фестиваль возвращается: он состоится с 12 по 14 июля в Киеве на территории торгово-развлекательного центра Blockbuster Mall.
- Организаторы подготовили 6 сцен: это Main stage и West stage под открытым небом на паркинге, Shelter stage на подземной стоянке, которая будет служить укрытием и 3 дополнительные сцены в ТРЦ – Blockbuster Mall stage, East stage и Aurora stage.
- На фестивале выступят более 70 украинских артистов. Хедлайнеркой станет вокалистка нидерландской метал-группы Within Temptation Шарон ден Адель.
- Цель Atlas United 2024 – вместе с партнерами и посетителями собрать 100 миллионов гривен для приобретения дронов и поддержки Сил обороны.