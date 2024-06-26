Верка Сердючка отменила выступление на Atlas United 2024

Один из крупнейших музыкальных фестивалей сообщил о своем возвращении. Но уже стало известно, что одной из самых популярных артисток не будет на Atlas United 2024.

Верка Сердючка и ее команда не будет выступать на Atlas United 2024. Об этом сообщил менеджмент Андрея Данилко.

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VERKA SERDUCHKA & BAND отменили выступление на фестивале. Несмотря на то, что ранее артистка анонсировала эксклюзивную украиноязычную программу. Причина уже известна – Андрей Данилко не укладывается в сроки подготовки.

Андрей Данилко, известный высоким качеством своих живых выступлений, не успевает подготовить запланированную эксклюзивную программу ATLAS SPECIAL на должном уровне в такой сжатый срок и в осложненных обстоятельствах (отсутствие ключевых музыкантов, блэкауты),

– рассказал менеджмент артиста.

Команда Андрея Данилко попросила прощения перед поклонниками фестиваля. Она выразила надежду на выступление в следующий раз.



Андрей Данилко и Инна Белоконь / Фото из инстаграма Андрея Данилко

Что известно об Atlas United 2024