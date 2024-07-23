Через год после ракетной атаки: Анатолич показал, как во Львове восстанавливают поврежденный дом

В июле 2023 года Львов подвергся масштабному ракетному удару со стороны российских войск, в результате которого был разрушен жилой дом. Недавно известный украинский телеведущий Анатолий Анатолич посетил город и осмотрел место, где произошел трагический инцидент.

Так, шоумен показал, в каком сейчас виде находится поврежденное здание. Интересно, что на том месте Анатолия кое-что очень удивило.

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Анатолич отметил, что пока нет безопасных мест в Украине. Также он продемонстрировал, как во Львове восстанавливают многоквартирный дом и отметил, что сейчас там никто не живет.

Дом восстанавливают. Пока люди не живут, но по сравнению с тем, что было – это огромный объем работ,

– рассказал ведущий.

В июле 2023 года во Львове ракетному удару подверглась буферная зона объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО "Львов – Ансамбль исторического центра" – комплекс из 17 жилых домов для преподавателей Львовской политехники 1930 годов на улице Стрыйской.

Анатолий к тому же показал неожиданную находку – подсолнух, который растет прямо из бетона.

Анатолий Анатолич показал, как во Львове отстроили разрушенный в результате ракетной атаки дом: смотрите видео онлайн

Напомним, в ночь на 6 июля 2023 года Львов подвергся ракетному обстрелу со стороны России. Три ракеты "Калибр" попали в город, повредив объект критической инфраструктуры. Также значительным разрушениям подвергся жилой дом, где было повреждено около 60 квартир. Пострадали также школа, офисный комплекс и общежития университета. В результате атаки погибло 10 мирных жителей, 42 человека получили ранения.