Они выразили свое возмущение действиям врага. Также знаменитости поддержали ВСУ после атаки.

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Григорий Решетник

На фоне ракетного обстрела Киевской области телеведущий сказал свое мнение о мирных переговорах с Россией.

Рано расслабляться и моделировать сценарии перемирия... с кем, для чего и было это уже все. Сплоченно бороться, вместе, изо всех сил, отдано, за будущее детей и Украины,

– подчеркнул шоумен.



Григорий Решетник отреагировал на ракетную атаку на Киев/ Скриншот из инстаграм-сторис

Кристина Решетник

Несмотря на то, что жена Григория с мамой и детьми отправились на отдых, она призналась, что не может спать, когда читает новости о том, что происходит в Украине. Особенно во время воздушной тревоги.



Кристина Решетник отреагировала на массированную атаку на Киев / Скриншот из инстаграм-сторис

Даша Астафьева

Спасибо нашим защитникам, всем службам защиты и спасения. Мы живы благодаря вам. Каждый раз удивляюсь, как вам это удается. Герои навсегда,

– подчеркнула артистка.



Даша Астафьева отреагировала на массированную атаку на Киев / Скриншот из инстаграм-сторис

Другие звезды, среди которых Тина Кароль, Злата Огневич, Наталья Татаринцева, Маша Ефросинина, также высказались о непростой ночи из-за воздушной атаки врага на столицу, однако поблагодарили ВСУ, которые активно работали и отметили "мы все сможем".

Как украинские звезды отреагировали на масштабную ракетную атаку на Киев / Скриншоты из инстаграм-сторис

Что известно о ночной атаке на Киевскую область

По информации командующего Воздушных сил ВСУ Николая Олещука, кроме 89 БпЛА типа "Шахед", россияне также запустили управляемую авиационную ракету Х-59 с оккупированной Херсонской области. Дроны были запущены из разных районов, включая Ейск, Сещу, Курск и Приморско-Ахтарск.

Силы противовоздушной обороны успешно отработали, сбив все вражеские цели. Однако, в результате атаки пострадали частные дома. В частности, повреждены фасады, кровли крыш, выбиты окна. В одном из домов спасатели ГСЧС ликвидировали пожар.

Эта атака является очередным актом терроризма со стороны российских оккупантов против Украины и ее мирного населения.