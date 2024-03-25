Очень страшно, – 14-летняя дочь украинской блогерши оказалась в эпицентре ракетного обстрела
Источник:Саба Мусина
Утром 25 марта россияне обстреляли Киев баллистикой. В этот момент дочь известного инфлюенсера Сабины Мусиной находилась в школе, поэтому призналась, что видела "как все это было".
Это очень напугало блогера, поэтому она немедленно поехала к девушке в школу. Теперь Сабина со слезами на глазах подробно рассказала об этом страшном инциденте.
Не пропустите Звезда "Крепостной" стал отцом во второй раз: фото с новорожденным малышом
Что с дочерью Сабы Мусиной
Инфлюенсер сообщила, что российская ракета попала между школой Киры и общежитием, поэтому ее дочь видела момент удара собственными глазами.
Очень страшно было. Страшно слышать детей в телефоне, страшно быть не рядом. Ненавижу всех, кто причастен к этому,
– подчеркнула звездная мама.
В то же время она добавила, что учителя и администрация школы быстро и правильно отреагировали, поэтому во время воздушной тревоги дети были в безопасности и не пострадали. Однако, после ракетного обстрела, блогерша решила забрать Киру из школы.
Сабина Мусина рассказала о ракетном обстреле Киева / Скриншот из инстаграмм-сторис
Что известно о российском обстреле Киева
- Утром 25 марта оккупанты запустили две баллистические ракеты в сторону столицы. Их уничтожили системами противовоздушной обороны города, однако обломки попали в Печерском районе.
- Позже появились сообщения о повреждениях и в других районах Киева. В Соломенском пострадал многоэтажный дом. Кроме того, обломки упали в Днепровском районе и в лесополосе в Голосеевском.
- Взрывы в столице прогремели примерно в 10:32 утра, всего через 5 минут после объявления воздушной тревоги.
- Сейчас в результате ракетного обстрела известно о 10 пострадавших.