Очень страшно, – 14-летняя дочь украинской блогерши оказалась в эпицентре ракетного обстрела

Утром 25 марта россияне обстреляли Киев баллистикой. В этот момент дочь известного инфлюенсера Сабины Мусиной находилась в школе, поэтому призналась, что видела "как все это было".

Это очень напугало блогера, поэтому она немедленно поехала к девушке в школу. Теперь Сабина со слезами на глазах подробно рассказала об этом страшном инциденте.

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Что с дочерью Сабы Мусиной

Инфлюенсер сообщила, что российская ракета попала между школой Киры и общежитием, поэтому ее дочь видела момент удара собственными глазами.

Очень страшно было. Страшно слышать детей в телефоне, страшно быть не рядом. Ненавижу всех, кто причастен к этому,

– подчеркнула звездная мама.

В то же время она добавила, что учителя и администрация школы быстро и правильно отреагировали, поэтому во время воздушной тревоги дети были в безопасности и не пострадали. Однако, после ракетного обстрела, блогерша решила забрать Киру из школы.

Сабина Мусина рассказала о ракетном обстреле Киева / Скриншот из инстаграмм-сторис

Что известно о российском обстреле Киева