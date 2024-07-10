Въехали в другую машину, – известный актер Артур Логай попал в ДТП на такси

Актер Артур Логай, который снимался в сериалах "Киев днем и ночью" и "Моя любимая Страшко", попал в аварию, когда ехал на такси. Досадный инцидент произошел в Киеве.

Актер поделился деталями ДТП. Кроме того, он рассказал, в каком сейчас состоянии находится.

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Артур Логай отметил, что с ним все в порядке, потому что он был пристегнут ремнем безопасности, иначе мог бы сломать нос.

Это такси, на котором я ехал, и приехал, потому что был пристегнут. Меня слегка тряхнуло, я сказал "до свидания" и ушел,

– объяснил актер.

Он призвал всех пользоваться в машине ремнями безопасности.

Удар произошел. Просто въехали в другую машину. Я был пристегнут, поэтому все в порядке со мной... За эту поездку подобное могло случиться несколько раз, не знаю, может, водитель уставший был или еще что-то. Он резко тормозил, и вот это был третий-четвертый раз, когда уже не успел,

– рассказал Артур.



Артур Логай попал в ДТП / Скриншот из инстаграм-сторис

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