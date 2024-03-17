Зажигательный трек Пивоварова, чувствительная песня YAKTAK и другие: подборка главных хитов недели

Украинские исполнители не перестают радовать поклонников замечательными композициями. Так, новые треки выпустили Мишель Андраде, Артем Пивоваров, YAKTAK и другие популярные исполнители.

Show 24 собрал подборку шести лучших песен недели. В этот список вошли как энергичные треки, что непременно заставят слушателей танцевать, так и романтические композиции, что ускорят сердцебиение.

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Мишель Андраде

В сингле "В твоих глазах" певица впервые поделилась историей своих отношений. Мишель убеждена, что любовь может прийти неожиданно, но это чувство непременно вносит в жизнь свежие краски и эмоций.

Любовь позволяет нам видеть себя в новом свете и открывает в нас неизвестные силы и возможности. Взгляд любимого – это зеркало, которое помогает глубже заглянуть в себя. Поэтому когда мы смотрим в глаза любимого человека, мы часто видим отражение наших лучших качеств, о чем я пою в кульминации песни,

- подчеркнула артистка.

Мишель Андраде – "В твоих глазах": смотрите видео онлайн

YAKTAK

Певец также представил чувствительный трек, который рассказывает историю юноши, который верит в силу любви.

Песня "10 этажей" – о любви. В этой истории парень завоевал сердце девушки, пел ежедневно под ее балконом, и ждал встречи,

– поделился исполнитель.

YAKTAK – "10 этажей": смотрите видео онлайн

Артем Пивоваров

Артист создал "новое ответвление проекта "Твои стихи, мои ноты"" – группу "The Вуса". В ее состав вошли "Львы на джипе", Алексей Дурнев и Марк Куцевалов. Они уже выпустили совместную песню "О, Панно" на слова стихотворения Павла Тычины.

Важно, что эта коллаборация – это не только хорошая музыкальная история с положительным вайбом, но и возможность помочь нашим военным,

– подчеркнул певец.

Приобщиться к сбору можно по ссылке.

Артем Пивоваров & The Вуса – "О, Панно": смотрите видео онлайн

MBreeze

Украинская группа опубликовала украиноязычную версию романтического трека "Утону". Оригинальная версия песни появилась летом 2021 года, однако артисты убеждены, что именно сейчас настало время новой жизни для композиции.

MBreeze – "Потону": смотрите видео онлайн

Диана Глостер

Сонграйтер представила новый трек "Кошкой". В песне рассказывается о незабываемых эмоциях, пережитых обоими партнерами, подчеркивая чувства нежности и страсти, которые нельзя сравнить ни с чем другим.

Мне хотелось бы, чтобы каждая женщина не боялась своей сексуальности и принимала ее в себе. Чтобы каждая почувствовала, что такое быть с партнером, который обожает тебя, чувствует твои желания и восхищается каждым сантиметром твоего тела и каждой частью твоей души,

– заявила исполнительница.

Диана Глостер – "Кошкой": смотрите видео онлайн