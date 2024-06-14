Представит миру молодых исполнителей: Артем Пивоваров стал продюсером

Певец Артем Пивоваров начал продюсерскую деятельность. Он начал новый проект, которым хочет развивать деятельность талантливых молодых артистов.

Артем Пивоваров запустил ответвление своего проекта "Твої вірші, мої ноти" – его название "Нові імена". Певец стал его автором и продюсером.

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Так Артем Пивоваров начал свою продюсерскую деятельность. Кроме того, что артист популяризировал поэзию и авторов украинской литературы, теперь он хочет способствовать развитию музыкальной культуры. Артем будет поддерживать талантливых начинающих артистов, давать толчок к раскрытию новым именам.

Первый шаг в этом направлении – это работа "Глаза", создана по стихотворению Григория Чупринки. К созданию большой коллаборации присоединились вокалистки команды Артема Пивоварова на "Голосе страны" – PRIANA и Виктория Деркач, а также хор из 100 человек. Среди них профессиональные вокалисты, преподаватели по вокалу и начинающие артисты.

Все они – это "Нові імена" и будущее украинской культуры.

Я верю в то, что мы все сейчас можем повлиять на становление и развитие украинской музыки и культуры в целом. В этом проекте мы будем представлять миру молодых исполнителей, открывать новые имена, которые покажут, что наша культура и музыкальная индустрия переживают лучшие времена,

– высказался Артем Пивоваров.

Музыкант предстает в работе "Очі" как дирижер, который поддерживает других. PRIANA и Виктория Деркач создают волшебную гармонию своими голосами, а коллективное пение отражает единство и духовную силу. В клипе Пивоваров выполняет трюки, символизирующие настоящие эмоции. Визуал видео поражает освещением, игрой с контрастами и тенями. Они создают уютную атмосферу, благодаря которой зритель будто сам становится участником этого музыкального действа.

Pivovarov Prod x PRIANA x Виктория Деркач – "Очі" (Choir live): смотрите видео онлайн

Работа с Артемом Пивоваровым как с продюсером

PRIANA и Виктория Деркач поделились первыми впечатлениями после сотрудничества.

Для меня настолько ценно иметь возможность работать с таким крутым музыкантом, как Артем, ведь это человек, который вдохновляет своим примером! Вдохновляет развиваться, экспериментировать, создавать классную музыку и давать новое дыхание уже хорошо знакомым произведениям,

– высказалась PRIANA.

Виктория Деркач взамен выразила благодарность тренеру и всей команде, которая работала над работой "Очі". Она благодарна Артему за постоянно поддержку, неоценимый вызов и новый опыт.