Сравнили с комаром: Пивоваров рассмешил фанатов исполнением партии Klavdia Petrivna в "Барабане"

Артем Пивоваров и загадочная Klavdia Petrivna создали тандем, выпустив совместную песню "Барабан". Певец на одном из своих выступлений решил исполнить партию коллеги, чем вызвал улыбки у фанатов.

Впервые эту песню дуэт презентовал, 19 апреля, на концерте Пивоварова во Дворце Спорта в Киеве. К тому же это было первое публичное выступление Klavdia Petrivna.

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Как Пивоваров рассмешил фанатов

Во время одного из выступлений Артем Пивоваров исполнил песню "Барабан". Впрочем, это была не его партия, а коллеги Klavdia Petrivna. Часть трека примечательна тем, что она исполняется очень высоким голосом. Однако, это не остановило Артема и тот решил принять этот вызов. Пивоваров взял высокие ноты, хоть ему это нелегко удалось.

Реакция сети

На кавер артиста поклонники отреагировали с юмором. Певец рассмешил фанатов своим исполнением партии Klavdia Petrivna. Так, кто-то сравнивает его с комаром, а кто-то вспоминает о Петре Щуре.

"Могу сказать точно, что Артем Пивоваров точно не Клавдия Петровна";

"Клавдий Петрович";

"Тот самый комар в час ночи";

"Петр Щур, поет песню "Мамины комнаты";

"Клавдия Петровна сама рассекретилась";

"Ой, а мне не верили, что Пивоваров – это Клавдия".

Что известно о песне "Барабан"

Трек вышел в рамках проекта Пивоварова "Твои стихи, мои ноты". Песня вдохновлена стихотворением "Барабан печали", написанным украинским поэтом-футуристом Гео Шкурупием, представителем "расстрелянного возрождения".

Интересно, что поклонники слышали песню "Барабан" еще до релиза. Это произошло на больших сольных концертах Артема Пивоварова во Дворце Спорта в Киеве. Тогда Klavdia Petrivna впервые спела вживую на сцене.

Артем Пивоваров и Klavdia Petrivna – "Барабан": смотрите видео онлайн

Следовательно, выступление дуэта быстро стало сенсацией в социальных сетях, завоевав огромную популярность. 30 и 31 августа пройдут первые сольные концерты Klavdia Petrivna, на которых, возможно, появится и Пивоваров.