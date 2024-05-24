Была четкая позиция, – Артем Пивоваров рассказал о маме, которая жила в Волчанске

Артем Пивоваров родом из Волчанска, попавшего в оккупацию в начале большой войны, а сейчас там продолжаются бои. Певец рассказал, выехали ли его родные из города и где они сейчас.

Украинский певец Артем Пивоваров рассказал, что за считанные дни до полномасштабного вторжения планировал переезд в собственный дом. И уже 24 февраля 2022 года он проснулся от взрывов.

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Артем Пивоваров о полномасштабном вторжении

Исполнитель переписывался с друзьями, а затем позвонил маме и родственникам. Артем призвал их немедленно выезжать, но они не согласились.

Как-то отчаялись все. Мама начала рассказывать мне ужасные истории о том, что там происходит. Она на тот момент была в больнице на работе. Это было очень сложно. Я понимал, что она находится в зоне риска. Ты не понимаешь, что ожидать. Я пытался осознать, как могу помочь, но почувствовал бессилие,

– признался Пивоваров.

Интервью с Артемом Пивоваровым: смотрите видео онлайн

Где сейчас мама Артема Пивоварова

После освобождения части Харьковской области, мама и бабушка Артема Пивоварова переехали из Волчанска в Харьков. Сейчас город под постоянными обстрелами, однако они не хотят покидать родной регион.

Это сложная тема. У меня там большое количество друзей. Я часто бываю в Харькове. Харьков – несокрушимый город, очень сильный город. Я очень люблю свой Харьков. Этих людей – несокрушимых, сильных, невероятно честных и искренних,

– подчеркнул артист.

Сейчас мама певца не работает, тогда как он обеспечивает родных. Артему неизвестно, уцелел ли его дом в Волчанске.

"На тот момент, когда она была в Волчанске, она работала, а потом уволилась и все. Но мне нравится, в отличие от других историй, которые я слышал об оккупированных городах, у моей мамы и бабушки была четкая позиция – они не взяли ни одного волонтера. Хотя у нас не было с ними связи достаточно долго", – говорит Пивоваров.