76-летний Арнольд Шварценеггер показал первое фото после операции на сердце

Звезда "Терминатора" Арнольд Шварценеггер на днях перенес хирургическое вмешательство. Врачи установили ему кардиостимулятор. Теперь актер поделился первым фото после операции.

Вместе с тем он обратился к своим поклонникам. Кроме того, голливудский актер признался, сможет ли после операции работать в кино.

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Как сейчас выглядит Арнольд Шварценеггер

Актер поделился фотографией из своего дома, позируя с вольтметром.

Спасибо вам! Я получил столько добрых сообщений со всего мира,

– подчеркнул Шварценеггер.

Арнольд добавил, что установка кардиостимулятора не помешает его работе. Поэтому, уже в апреле он продолжит съемки.

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