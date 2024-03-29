76-летний Арнольд Шварценеггер показал первое фото после операции на сердце
29 марта 2024, 14:31Читати новину українською
Источник:Арнольд Шварценеггер
Звезда "Терминатора" Арнольд Шварценеггер на днях перенес хирургическое вмешательство. Врачи установили ему кардиостимулятор. Теперь актер поделился первым фото после операции.
Вместе с тем он обратился к своим поклонникам. Кроме того, голливудский актер признался, сможет ли после операции работать в кино.
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Как сейчас выглядит Арнольд Шварценеггер
Актер поделился фотографией из своего дома, позируя с вольтметром.
Спасибо вам! Я получил столько добрых сообщений со всего мира,
– подчеркнул Шварценеггер.
Арнольд добавил, что установка кардиостимулятора не помешает его работе. Поэтому, уже в апреле он продолжит съемки.
Что известно о состоянии здоровья Арнольда Шварценеггера
- Актер перенес несколько операций на сердце из-за порока аортального клапана. Этот дефект препятствует надлежащему кровотоку, соответственно устранение проблемы требует хирургического вмешательства.
- Так, в 1997 году Шварценеггер впервые перенес операцию по замене сердечного клапана, а в 2018 году в Лос-Анджелесе – еще одно хирургическое вмешательство по установке нового клапана. В то же время во время этой операции заменили только один из двух клапанов, что через два года привело к проведению еще одной процедуры.
- Недавно Арнольд перенес дополнительную операцию на сердце, во время которой ему установили кардиостимулятор, чтобы выровнять скорость сердцебиения.