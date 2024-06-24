После потери ноги вернулся на фронт: на войне погиб хореограф Антон Смецкий
Источник:Оксана Мищишин
24 июня, стало известно о гибели известного украинского танцовщика и военного Антона Смецкого. Жена бойца подтвердила трагическое известие.
Мужчина весной этого года во второй раз вернулся на фронт. Ранее, он получил сложное ранение, из-за чего ему ампутировали ногу, а впоследствии изготовили для нее протез.
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О смерти Антона Смецкого сообщила представитель Корпуса Военных Капелланов Христианской Службы Спасения (ХСП), Оксана Мищишин. Женщина тепло высказалась о погибшем герое, отметив, что тот никогда не жаловался на службу, а хотел только увидеться с женщиной и ребенком.
Он, как звезда, горящая на темном непроглядном небе человеческой боли, озарял все своей жизнью до последнего момента и вздоха. О нем долго помнили все медработники медицинских учреждений, где через конвейер такое мало возможно, а он всем залетал в сердце. Вечная память герою Антону Смецкому,
– написала она.
В то же время жена Антона, Алеся Смецкая, также подтвердила смерть мужа. О деталях гибели она решила не высказываться, а лишь ответила, что военный погиб.
Что известно о службе Антона Смецкого
- С начала полномасштабного вторжения он вступил в ряды ВСУ. Его путь как военного начался со службы в Киевской теробороне. Впоследствии он стал сапером в 116-й отдельной механизированной бригаде в Запорожье.
- В сентябре 2023 года, в районе Роботино, мужчина подорвался на мине, из-за чего получил ранение ноги. Военному пришлось ампутировать конечность.
- Антона ждала долговременная реабилитация и протезирование в центре Superhumans.
- Сразу после выздоровления, Смецкой решил вернуться на фронт. Решение он объяснил тем, что больше не представляет свою жизнь в тылу, пока его собратья находятся на службе.