После потери ноги вернулся на фронт: на войне погиб хореограф Антон Смецкий

24 июня, стало известно о гибели известного украинского танцовщика и военного Антона Смецкого. Жена бойца подтвердила трагическое известие.

Мужчина весной этого года во второй раз вернулся на фронт. Ранее, он получил сложное ранение, из-за чего ему ампутировали ногу, а впоследствии изготовили для нее протез.

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О смерти Антона Смецкого сообщила представитель Корпуса Военных Капелланов Христианской Службы Спасения (ХСП), Оксана Мищишин. Женщина тепло высказалась о погибшем герое, отметив, что тот никогда не жаловался на службу, а хотел только увидеться с женщиной и ребенком.

Он, как звезда, горящая на темном непроглядном небе человеческой боли, озарял все своей жизнью до последнего момента и вздоха. О нем долго помнили все медработники медицинских учреждений, где через конвейер такое мало возможно, а он всем залетал в сердце. Вечная память герою Антону Смецкому,

– написала она.

В то же время жена Антона, Алеся Смецкая, также подтвердила смерть мужа. О деталях гибели она решила не высказываться, а лишь ответила, что военный погиб.

Что известно о службе Антона Смецкого