Вслед за Денисенко: Анна Тринчер удивила пылким поцелуем с подругой
Источник:Анна Тринчер
Украинская певица Анна Тринчер ошеломила аудиторию страстным видео с подругой Валерией Ромащенко. Девушки поцеловались на камеру, вызвав бурную реакцию сети.
В своих соцсетях артистка поделилась моментом с подписчиками. Мнения аудитории разделились: кто-то осудил, а кто-то поддержал исполнительницу.
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На видеоролике Анна предстала в черном корсетном платье и кружевных перчатках, а Валерия – в похожем наряде коричневого цвета. Девушки горячо целовались друг с другом, а закончив – повернулись к зрителям и начали улыбаться. Таким образом Тринчер напомнила о премьере своей новой песни "Со вкусом вишни", которая выйдет 24 июля.
"Приятно познакомиться, Аню", – написала певица строчку из трека.
По словам исполнительницы, она готова к хейту, поскольку понимает консервативность общества. Впрочем, артистка понимает, что некоторые поклонники могут не оценить ее старания.
Как и думала Анна, мнения поклонников разделились. Кто-то выразил восторг новому видео певицы, а кто-то – возмущение.
- "Аничка, красавица, вы непревзойденные. Я восхищаюсь тобой. Продолжай так и дальше";
- "Наконец-то! Я уже заждалась. Особый вид искусства";
- "Что за разврат?";
- "Это уже просто дно";
- "Аня, это очень плохой пример для твоей аудитории";
- "Аня, не слушай этих людей. Здесь ничего страшного нет".
Интересно, что пост Тринчер заметила и актриса Наталка Денисенко, которая на днях также показала фото поцелуя с Антониной Хижак.
Нет, ну это конкуренция для нашей с Антониной Хижняк пары в кино,
– поделилась актриса.
Напомним, звезда "Поймать Кайдаша" Тарас Цимбалюк высказался относительно хейта Денисенко и Хижак. Он подчеркнул, что Украина – прогрессивная и свободная страна, и для него странно осознавать, что здесь до сих пор существуют расисты, гомофобы и сторонники "русского мира".