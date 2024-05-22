Анита Луценко радикально сменила имидж и сделала каре: фото тренера в новом образе
22 мая 2024, 22:05Читати новину українською
Источник:Анита Луценко
Украинская спортсменка и тренер Анита Луценко ошеломила сменой имиджа. Так, звезда впервые за долгое время сделала каре.
Знаменитость любит экспериментировать с прическами. В 2019 году Анита покрасила волосы в розовый цвет.
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Как теперь выглядит Луценко
Тренер порадовала фанатов сменой имиджа. Теперь Анита покрасила волосы в пепельный блонд. В то же время спортсменка подрезала их длину. Так, Луценко выбрала для себя прическу каре.
"Ой, все", – написала Анита.
Анита Луценко меняет имидж / Скриншот из видео
Анита Луценко похвасталась новой прической / Скриншот из видео
Кто еще из украинских звезд менял прически
- Блогерша Саша Бо призналась, что сменила длину волос со слезами на глазах. Она рассказала, что причиной смены имиджа стали проблемы со здоровьем.
- В начале апреля этого года известный певец Монатик неожиданно стал блондином. Так, накануне своего дня рождения артист решил сменить имидж. Впрочем, цвет бороды он оставил натуральным.
- Блогер Александр Волошин и его колега Лесик, чтобы привлечь внимание к сбору средств на пикапы, решили побриться налысо. Таким образом, они сильно напугали фанатов.