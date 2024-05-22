Анита Луценко радикально сменила имидж и сделала каре: фото тренера в новом образе

Украинская спортсменка и тренер Анита Луценко ошеломила сменой имиджа. Так, звезда впервые за долгое время сделала каре.

Знаменитость любит экспериментировать с прическами. В 2019 году Анита покрасила волосы в розовый цвет.

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Как теперь выглядит Луценко

Тренер порадовала фанатов сменой имиджа. Теперь Анита покрасила волосы в пепельный блонд. В то же время спортсменка подрезала их длину. Так, Луценко выбрала для себя прическу каре.

"Ой, все", – написала Анита.



Анита Луценко меняет имидж / Скриншот из видео



Анита Луценко похвасталась новой прической / Скриншот из видео

Кто еще из украинских звезд менял прически