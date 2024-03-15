Ани Лорак получает российское гражданство

Предательница Ани Лорак подала документы на получение российского паспорта. Певица окончательно решила отречься от украинского гражданства.

Уроженка Черновцов решила променять украинское гражданство на российское, чем окончательно поставила точку относительно своей политической позиции.

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Ани Лорак получает российский паспорт

Как пишут росСМИ, предательница подала документы на получение российского паспорта. Инсайдеры утверждают, что это произошло еще в феврале 2024 года. Сама Каролина Куек не комментирует слухи.

С начала полномасштабного вторжения Лорак ни разу не заговорила о войне. Зато она дала ряд интервью пропагандистским журналистам, в которых обвиняла Украину в пренебрежительном отношении.

Ани продолжает жить в России, работает на российскую аудиторию, выпускает русскоязычные песни и собирает статуэтки главных музыкальных премий РФ. Кроме того, артистка цинично называет себя "голубом мира" и при любой возможности хвастается своей благотворительной помощью детям и переселенцам из Донбасса.

Ани Лорак / фото из инстаграма

Известно, что в 2016 году российские власти предлагали Ани Лорак получить уже тогда российское гражданство, впрочем, певица отказалась.

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