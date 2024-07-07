Муж Валентины Хамайко честно объяснил, почему решил расписаться после 18 лет совместной жизни

Банкир и военнослужащий Андрей Онистрат и ведущая Валентина Хамайко узаконили свои отношения после 18 лет совместной жизни. Мужчина объяснил, что именно побудило его к этому решению.

Звездная пара официально расписалась только на днях, 4 июля. Андрей Онистрат показал новые фото с церемонии и рассказал, что именно убедило его жениться.

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Именно Валентина Хамайко стала инициатором того, чтобы заключить брак официально. Телеведущая волнуется за жизнь мужа, который как раз должен был отправиться в очередную командировку.

Первого июля я забрал командировку и вытащил из приказа. Сказал дома. Валя взяла меня за руку, отвела к двум гинго, которые посадила на мой день рождения в прошлом году и сказала: "Я все понимаю, что ты думаешь, что все опасно, но если вдруг что, мне же даже труп не отдадут...". Это меня убедило,

– поделился Андрей Онистрат.

Вечером банкир подал заявление, а уже на следующий день они расписались. Для Андрея это событие запомнилось как очень трогательное – он едва не пустил слезу.



Валентина Хамайко и Андрей Онистрат / Фото из фейсбука Андрея Онистрата

Заметим, Валентина Хамайко и Андрей Онистрат живут вместе уже 18 лет, у них родилось четверо детей. Пара успела пожениться в церкви, однако до сих пор они не были официально расписаны.