Юморист Андрей Лузан впервые подтвердил, что вступает в армию

Основатель проекта "Львы на джипе" Андрей Лузан подтвердил, что действительно мобилизуется. Он уточнил некоторые подробности своего решения.

Юморист Андрей Лузан в инстаграм-сториз высказался относительно информации о нем, которую распространяют в сети. Он опроверг, что вступает в Силы обороны 6 июля.

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Андрей Лузан уточнил, что перед вступлением в то подразделение, куда он желает попасть, ему нужно еще раз пройти военно-врачебную комиссию. Он сообщит больше деталей относительно своей мобилизации уже тогда, когда все будет окончательно решено.

Так я мобилизуюсь. Нет, не 6 июля. Куда? – сообщу на следующей неделе. Когда? – точную дату старта прохождения учебки сообщу тоже на следующей неделе. Пока все. Сейчас я повторно прохожу ВЛК, чтобы распределиться туда, куда я хочу. После этого с середины июля (точную дату сообщу) я еду в учебный центр,

– добавил юморист.



Андрей Лузан о мобилизации / Фото из инстаграм-сториз

Основатель "Львов на джипе" и раньше говорил о том, что готовится вступить в Силы обороны. Недавно он поехал в тур по Украине, чтобы насладиться родным краем. Все потому, что Андрей Лузан окончательно принял решение мобилизоваться. Об этом он впервые признался на закрытом стриме.