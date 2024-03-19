Есть угрызения совести, – "клон" Олега Винника Кравченко признался, готов ли пойти на фронт

Украинский певец Андрей Кравченко, которого многие сравнивают с Олегом Винником, рассказал, что является военным психологом. Теперь он впервые поделился, готов ли идти на передовую.

Артист признался, что винит себя за то, что сейчас не воюет. В то же время осознает, что "песни тоже надо петь".

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Готов ли Андрей Кравченко пойти воевать

Певец поделился, что если он сейчас не на фронте, то должен помогать военным и подчеркнул, что сейчас своим творчеством делает больший вклад, чем мог бы сделать в армии. Однако он полностью готов пойти на фронт, если это будет необходимо.

Есть угрызения совести. И я сам себя за это мучаю, но я понимаю, что и песни надо петь,

– добавил исполнитель.

Интервью с Андреем Кравченко: смотрите видео онлайн

Что другие звезды говорят о мобилизации

Андрей Хлывнюк убежден, что сейчас военнообязанные не должны ждать повестки, потому что это экзистенциальная война за существование украинской нации.

Должны отбиться и должны победить или погибнуть,

– подчеркнул военный.