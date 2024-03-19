Артист признался, что винит себя за то, что сейчас не воюет. В то же время осознает, что "песни тоже надо петь".
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Готов ли Андрей Кравченко пойти воевать
Певец поделился, что если он сейчас не на фронте, то должен помогать военным и подчеркнул, что сейчас своим творчеством делает больший вклад, чем мог бы сделать в армии. Однако он полностью готов пойти на фронт, если это будет необходимо.
Есть угрызения совести. И я сам себя за это мучаю, но я понимаю, что и песни надо петь,
– добавил исполнитель.
Интервью с Андреем Кравченко: смотрите видео онлайн
Что другие звезды говорят о мобилизации
- Андрей Хлывнюк убежден, что сейчас военнообязанные не должны ждать повестки, потому что это экзистенциальная война за существование украинской нации.
Должны отбиться и должны победить или погибнуть,
– подчеркнул военный.
- Гарик Кричевский считает, что солдаты предназначены для того, чтобы воевать, в то время как певцы – заниматься творчеством, чтобы обеспечить психологическую разрядку публике. Поэтому, по его мнению, артистам следует выдать бронь.
- Дзидзьо отметил, что в армию должны вступать квалифицированные люди под руководством опытных военачальников. В то же время, по его словам, все граждане должны присоединиться к борьбе с Россией.