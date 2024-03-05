Андрей Хлывнюк показал, как изменился за 20 лет: фото артиста тогда и сейчас
Источник:Андрей Хлывнюк
Музыкант Андрей Хлывнюк вспомнил зарождение группы "Бумбокс". Он показал свое архивное фото, сделанное в те времена.
Андрей Хлывнюк в инстаграм-сториз рассказал, что 4 марта началась история группы "Бумбокс". В этом году коллективу исполняется 20 лет.
К слову Нас хотят уничтожить, – Андрей Хлывнюк высказался о мобилизации и призвал не ждать повесток
Андрей Хлывнюк поделился архивным фото
По случаю особой даты музыкант опубликовал архивное фото, на котором показал себя 20 лет назад. Он позировал для полос одного из журналов.
Из него не получился ни десантник, ни космонавт, зато получился талантливый музыкант и вокалист группы "Бумбокс",
– описывают там Андрея Хлывнюка.
Андрей Хлывнюк 20 лет назад / Фото из инстаграм-сториз
Певец решил сравнить себя тогда и сейчас, поэтому поделился еще и свежим фото с улыбкой на лице.
"А это когда житуха потаскала", – подписал артист.
Андрей Хлывнюк сейчас / Фото из инстаграм-сториз
История группы "Бумбокс"
- Украинскую группу "Бумбокс" основали в 2004 году трое музыкантов: вокалист Андрей Хлывнюк, гитарист Андрей Самойло ("Муха") и Валентин Матиюк.
- В следующем году коллектив выпустил дебютный альбом "Меломания", который записали в рекордно короткое время: 19 часов. Еще через год выходит вторая пластинка Family Бизнес. В Украине она получила статус "золотого", ведь было продано более 100 тысяч ее экземпляров. Самым большим хитом считался трек "Вахтерам", получивший популярность не только в Украине, но и соседних странах. В общем группа выпустила 8 студийных альбомов, записала немало дуэтов с другими артистами.
- В начале полномасштабного вторжения Андрей Хлывнюк стал на защиту страны, сейчас он командир экипажа боевых дронов. Видео с исполнением песни "Ой у лузі червона калина" в первые дни большой войны облетело весь мир.