Андрей Хлывнюк показал, как изменился за 20 лет: фото артиста тогда и сейчас

Музыкант Андрей Хлывнюк вспомнил зарождение группы "Бумбокс". Он показал свое архивное фото, сделанное в те времена.

Андрей Хлывнюк в инстаграм-сториз рассказал, что 4 марта началась история группы "Бумбокс". В этом году коллективу исполняется 20 лет.

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Андрей Хлывнюк поделился архивным фото

По случаю особой даты музыкант опубликовал архивное фото, на котором показал себя 20 лет назад. Он позировал для полос одного из журналов.

Из него не получился ни десантник, ни космонавт, зато получился талантливый музыкант и вокалист группы "Бумбокс",

– описывают там Андрея Хлывнюка.



Андрей Хлывнюк 20 лет назад / Фото из инстаграм-сториз

Певец решил сравнить себя тогда и сейчас, поэтому поделился еще и свежим фото с улыбкой на лице.

"А это когда житуха потаскала", – подписал артист.



Андрей Хлывнюк сейчас / Фото из инстаграм-сториз

История группы "Бумбокс"