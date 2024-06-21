Стала женой футболиста Забарного: Джеджула ответил, общается ли он с бывшей падчерицей

Шоумен Андрей Джеджула рассказал об отношениях со старшей дочерью бывшей жены Юлии Леус. Год назад Ангелина стала женой известного футболиста.

Андрей Джеджула рассказал, что не общается с бывшей падчерицей. Он вспомнил, как конфликтовал со старшей дочерью бывшей жены.

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Ведущий рассказал, что его бывшая жена Юлия Леус и ее старшая дочь Ангелина жили на Соломенке. Но потом он устроил падчерицу в другую школу. Туда было трудно попасть, однако заведение было близко возле дома.

Ангелина на меня очень обижалась, мол, там остались все ее друзья. Но именно в этой школе она познакомилась с Ильей Забарным. Они с 15 или 16 лет начали встречаться,

– поделился Андрей Джеджула.

Что известно о семье Забарных

Украинский футболист Илья Забарный начал встречаться с дочерью Юлии Леус в 2018 году. Через 4 года отношений пара обручилась. 5 июня 2023 года Илья и Ангелина сыграли свадьбу.

Илья Забарный подписал контракт с британским клубом "Борнмут". После этого он с женой переехал в Великобританию. У футболиста есть собственный дом и авто.