Лауреат Шевченковской премии и заслуженный деятель искусств Украины: где сейчас Анатолий Борсюк

Украинский телеведущий, журналист и режиссер-документалист внес немалую лепту в развитие нашей культуры и искусства. Анатолий навсегда внес свое имя в эпоху, как выдающегося деятеля.

Мужчина родился в 1946 году в Киеве. Окончил Топографический техникум, а затем завершил обучение и на кинофакультете Киевского театрального института имени Карпенко-Карого. Как режиссер развил свою карьеру и чем заслужил почетные звания – далее в материале Show 24.

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Карьера и личная жизнь

Профессиональная деятельность Анатолия Борсюка довольно широкая и насчитывает немалую хронологию. С середины 70-х до конца 80-х годов работал режиссером в "Киевнаучфильм", впоследствии 5 лет был художественным руководителем и председателем художественного совета киновидеостудии "Четверг", а с 1993 по 1998 годы – художественный руководитель курса кинорежиссеров Киевского института театрального искусства.

Далее жизнь вернулась на телевизионную тропу, и Анатолий начал работать на телеканале 1+1. Его имя очень тесно ассоциировалось и переплеталось с упомянутым телеканалом. Борсюк стал телеведущим многих программ: "Киноностальгия", "Ночной разговор с женщиной", "Первый миллион", "Черным по белому", "Вкусная страна", "Монологи" и другие.

Борсюк даже принял участие в проектах "Форт Буаяр" и в первом сезоне "Танцы со звездами".

Анатолий Борсюк и Илона Клешнина – "Танцы со звездами": смотрите видео онлайн

Кроме телевизионной карьеры, режиссер параллельно работал и над созданием кинематографических продуктов. Он снял восемь научно-популярных и документальных фильмов, а также более двадцати короткометражных картин и рекламных роликов. Среди них: "Козловский", "Метаморфозы", "Вместе с Макаренко", "Умереть в России", "Ночь совка" и другие.

В 2008 году стало известно, что Анатолий написал заявление на увольнение по собственному желанию с телеканала 1+1. А через два года издал книгу "35 и один интересный" – по телепрограмме "Монологи". В издание вошли лучшие интервью с выдающимися людьми.

Свое первое серьезное признание Борсюк получил в 1987 году, став лауреатом Шевченковской премии. В 1999 – получил награду телевизионного конкурса Украины "Золотая Эра" за программу "Монологи", а еще через пять лет победил в общенациональной программе "Человек года" в номинации "Журналист года в области электронных СМИ". В 2007 стал лауреатом премии "Телетриумф" благодаря программе "Черным по белому".

Анатолий Борсюк / Фото Emotion

О личной жизни деятеля известно слишком мало. Он женат на Елене Васильевой. За время супружеской жизни у пары родилось две дочери – Юлия и Евгения. Борсюк рассказывал, что отцом стал в достаточно зрелом возрасте, и пытался на собственном примере воспитывать детей, чтобы они видели как нужно себя вести в разных ситуациях.

Где сейчас Анатолий Борсюк

Как известно, мужчина сейчас на пенсии. Когда-то он в шутку рассказывал, что будет вести себя как все пожилые люди, особенно – ворчать. Время от времени Борсюк появлялся на различных фестивалях и даже участвовал в благотворительных инициативах.

К сожалению, в инфопространстве ничего не известно о том, где сейчас проживает мужчина и чем занимается. Надеемся, что вскоре сможем узнать больше о жизни Анатолия.