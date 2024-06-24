Шокирующая сумма: Анатолий Анатолич раскрыл месячные расходы на семью из пяти человек
Источник:Ангелина Пичик
Известный украинский телеведущий Анатолий Анатолич откровенно рассказал о своих семейных расходах. Сейчас шоумен содержит жену и троих детей.
Кроме этого, у него есть две собаки и кот. Поэтому, ежемесячные расходы ведущего оказались шокирующими.
Важно После потери ноги вернулся на фронт: на войне погиб хореограф Антон Смецкий
Анатолий Анатолич отметил, что львиную долю семейного бюджета составляют расходы на образование детей. Кроме этого, значительные суммы идут на питание, одежду и транспорт для всей семьи.
Основные расходы – это дети. Потому что они учатся в частной школе и в частном саду. Это примерно 110 тысяч гривен в месяц. Плюс логистика и они едят много, надо одеть... Скажем так, у меня семья из пяти человек и на все уходит в пределах пяти тысяч долларов,
– отметил шоумен.
Он добавил, что в целом цены в Киеве его устраивают. Он иронично отметил, что могло быть и хуже.
Что известно о заработке Анатолия Анатолича
- Ранее телеведущий рассказывал, что его доходы едва покрывают расходы, практически сводя баланс к нулю.
- Он отметил, что его заработки составляют лишь около пятой части от суммы, которую он получал до начала полномасштабного вторжения в Украину.
- Анатолий Анатолич подчеркнул, что несмотря на трудное положение, ему удается поддерживать достойный уровень жизни для своих детей.
- Шоумен поделился, что после начала большой войны он потерял все крупные контракты и основные источники дохода. В частности, не снимается на телевидении.
- В то же время в прошлом году Анатолич рассказывал, что в Университете культуры и искусств у него будет авторский курс по тележурналистике и современным медиатехнологиям.