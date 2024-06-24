Шокирующая сумма: Анатолий Анатолич раскрыл месячные расходы на семью из пяти человек

Известный украинский телеведущий Анатолий Анатолич откровенно рассказал о своих семейных расходах. Сейчас шоумен содержит жену и троих детей.

Кроме этого, у него есть две собаки и кот. Поэтому, ежемесячные расходы ведущего оказались шокирующими.

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Анатолий Анатолич отметил, что львиную долю семейного бюджета составляют расходы на образование детей. Кроме этого, значительные суммы идут на питание, одежду и транспорт для всей семьи.

Основные расходы – это дети. Потому что они учатся в частной школе и в частном саду. Это примерно 110 тысяч гривен в месяц. Плюс логистика и они едят много, надо одеть... Скажем так, у меня семья из пяти человек и на все уходит в пределах пяти тысяч долларов,

– отметил шоумен.

Он добавил, что в целом цены в Киеве его устраивают. Он иронично отметил, что могло быть и хуже.

Что известно о заработке Анатолия Анатолича