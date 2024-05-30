Похороны Анастасии Заворотнюк: где и когда попрощаются с актрисой, которая высмеивала Украину

Российская актриса Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая. В команде покойной актрисы сообщили, где состоится прощание.

Звезда сериала "Моя прекрасная няня", высмеивавшая украинцев, ушла из жизни после долгой борьбы с раком. С ней будут прощаться в Подмосковье на днях, рассказало окружение актрисы российским пропагандистским каналам, пишет Show 24.

К слову Умерла известная российская актриса Анастасия Заворотнюк

Чин похорон Анастасии Заворотнюк состоится в поселке Крекшино, где расположен ее дом. Отпевание состоится в храме Воздвижения Честного Креста Господня. Актрису похоронят на Анкудиновском кладбище в Подмосковье. Там в 2014 году она похоронила своего отца, режиссера Юрия Заворотнюка.

Сейчас в поселке находятся старшие дети Анастасии Заворотнюк: 23-летний Майкл и 28-летняя Анна. Они занимаются организацией прощания с актрисой. Именно в имении в Подмосковье актриса, насмехавшаяся над Мариуполем, проживала последние годы.

Анастасия Заворотнюк умерла: что известно