Похороны Анастасии Заворотнюк: где и когда попрощаются с актрисой, которая высмеивала Украину
Российская актриса Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая. В команде покойной актрисы сообщили, где состоится прощание.
Звезда сериала "Моя прекрасная няня", высмеивавшая украинцев, ушла из жизни после долгой борьбы с раком. С ней будут прощаться в Подмосковье на днях, рассказало окружение актрисы российским пропагандистским каналам, пишет Show 24.
К слову Умерла известная российская актриса Анастасия Заворотнюк
Чин похорон Анастасии Заворотнюк состоится в поселке Крекшино, где расположен ее дом. Отпевание состоится в храме Воздвижения Честного Креста Господня. Актрису похоронят на Анкудиновском кладбище в Подмосковье. Там в 2014 году она похоронила своего отца, режиссера Юрия Заворотнюка.
Сейчас в поселке находятся старшие дети Анастасии Заворотнюк: 23-летний Майкл и 28-летняя Анна. Они занимаются организацией прощания с актрисой. Именно в имении в Подмосковье актриса, насмехавшаяся над Мариуполем, проживала последние годы.
Анастасия Заворотнюк умерла: что известно
- Российская актриса умерла ночью 30 мая. Об этом объявила ее команда. Пропагандистские СМИ пишут о том, что в последние дни жизни она очень похудела и была прикована к постели. За ней ухаживал муж.
- В 2019 году у Анастасии Заворотнюк диагностировали агрессивную форму рака. Она долгое время боролась с болезнью, не появлялась на публике, завершилась и ее карьера.
- Анастасия Заворотнюк известна прежде всего благодаря сериалу "Моя прекрасная няня", в котором сыграла няню Вику из Мариуполя. Лента унижала украинцев, навязывала чувство неполноценности, завуалировано транслировала ненависть к Украине. Чуть ли не больше всего оскорбляли Мариуполь.
- Сама Анастасия Заворотнюк так же не скрывала своих имперских замашек. Она открыто поддерживала Путина на так называемых президентских выборах в 2018 году. Реплики с похвалой лидера Кремля не раз звучали и в самом сериале.
- У актрисы осталось трое детей: старшая дочь Анна, которая живет в Дубае, сын Майкл и младшая дочь Мила.