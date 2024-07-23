Я против, – Анастасия Приходько категорически высказалась о вступлении Украины в ЕС

Известная певица Анастасия Приходько заявила, что против вступления Украины в состав Европейского Союза. Она аргументировала свое мнение тем, что власть инициировала курс на евроинтеграцию без надлежащих обсуждений с гражданами.

Исполнительница подчеркнула, что лично ей вступление в ЕС не интересно и не нужно. В своем видеообращении знаменитость подробно объяснила причины такой позиции.

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Анастасия Приходько сказала, что, по ее мнению, на фоне отключений электроэнергии, все, кто остается в Украине – воюет. Поэтому, по словам артистки, она не воюет за "европейские ценности".

Я против того, чтобы быть в Европейском союзе. Объясню почему. Все эти яхты, заводы, пароходы, которые строились в Европейском Союзе, начнут строиться у нас. Люди начнут приезжать, специалисты, которые разбираются в этом оборудовании. И будут работать у нас, а где будем работать мы? Это первое,

– сказала Анастасия.

Певица добавила, что не хочет "европейских тарифов", потому что ее вполне устраивают те, которые есть сейчас в Украине. Также она отметила, что медицина в Украине ей нравится и она не хочет "ждать неделями в очереди, чтобы ей просто дали рецепт, чтобы купить анальгин".

Я не хочу такой бюрократической истории вроде той, что происходит в Германии. Что надо талмуды с собой бумаг носить. И жить по бумагам. И если соседи увидят, что ты прижимаешь мусор в баке, тебе выпишут штраф в 500 евро. Я не хочу евро вообще, меня очень устраивает моя гривна. Я не хочу сиесты. Я не хочу, чтобы посреди белого дня, когда я хочу что-то купить в магазине, магазины были закрыты на два-три часа,

– заявила Приходько.

По данным опроса Центра Разумкова, поддержка вступления Украины в Европейский Союз среди граждан выросла за последние годы. По состоянию на начало 2024 года 84% опрошенных украинцев выступают за евроинтеграцию, что на 5% больше по сравнению с декабрем 2022 года. Лишь 7% респондентов не поддерживают вступление в ЕС, что на 1% меньше.

Напомним, в конце июня Украина и ЕС начали переговоры о вступлении, представив переговорные рамки. Евросоюз очертил главные сферы, где Украине нужно продолжать реформы для успешного продвижения к членству. Это верховенство права, укрепление демократии, реформа государственного управления, судебная реформа и борьба с коррупцией. Также важны защита прав меньшинств, сотрудничество правоохранителей с ЕС и противодействие дезинформации.