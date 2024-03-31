Я не подписывалась на это дерьмо, – Лиззо заявила, что завершает музыкальную карьеру
Источник:Лиззо
Американская певица Лиззо сообщила, что уходит из музыкальной индустрии. Артистка опубликовала заявление, в котором рассказала о причинах такого решения.
Лиззо рассказала, что устала от постоянного обсуждения ее внешности в интернете. Именно это является причиной того, почему она завершает музыкальную карьеру.
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Почему Лиззо уходит со сцены
Я устала мириться с тем, что меня перетягивают все в моей жизни и в интернете. Все, что я хочу, – это создавать музыку, делать людей счастливыми и помогать миру стать немного лучше, чем нашла его я. Но я начинаю чувствовать, что мир не хочет меня в нем,
– написала певица в новом посте.
Лиззо пожаловалась, что постоянно сталкивается с тем, как ее оговаривают "ради влияния и взглядов".
"Каждый раз я являюсь предметом шуток из-за того, как я выгляжу. Моего персонажа разбирают люди, которые меня не знают и презирают мое имя. Я не подписывалась на это дерьмо. Я увольняюсь", – подытожила артистка.
Заявление Лиззо / Фото из инстаграма певицы
Чем известна Лиззо
- Lizzo – знаменитая американская рэперша и певица, настоящее имя которой Мелисса Вивиан Джефферсон. Она является обладательницей четырех премий Грэмми за современный урбанистический альбом, лучшее сольное поп-исполнение, запись года за альбом Special и лучшее традиционное R&B-исполнение за песню Jerome.
- Лиззо стала триумфатором Грэмми в 2020 году, когда получила восемь номинаций. Также она является лауреатом многих других музыкальных премий.
- В последнее время Лиззо находится в центре скандала из-за того, что трое ее бывших танцовщиков обвинили ее в бодишейминге и содействии сексуальным домогательствам. Они подали в суд за артистку из-за унижения.