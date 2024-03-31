Я не подписывалась на это дерьмо, – Лиззо заявила, что завершает музыкальную карьеру

Американская певица Лиззо сообщила, что уходит из музыкальной индустрии. Артистка опубликовала заявление, в котором рассказала о причинах такого решения.

Лиззо рассказала, что устала от постоянного обсуждения ее внешности в интернете. Именно это является причиной того, почему она завершает музыкальную карьеру.

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Почему Лиззо уходит со сцены

Я устала мириться с тем, что меня перетягивают все в моей жизни и в интернете. Все, что я хочу, – это создавать музыку, делать людей счастливыми и помогать миру стать немного лучше, чем нашла его я. Но я начинаю чувствовать, что мир не хочет меня в нем,

– написала певица в новом посте.

Лиззо пожаловалась, что постоянно сталкивается с тем, как ее оговаривают "ради влияния и взглядов".

"Каждый раз я являюсь предметом шуток из-за того, как я выгляжу. Моего персонажа разбирают люди, которые меня не знают и презирают мое имя. Я не подписывалась на это дерьмо. Я увольняюсь", – подытожила артистка.



Заявление Лиззо / Фото из инстаграма певицы

Чем известна Лиззо