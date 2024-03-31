Ліззо розповіла, що втомилась від постійного обговорення її зовнішності в інтернеті. Саме це є причиною того, чому вона завершує музичну кар'єру.
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Чому Ліззо йде зі сцени
Я втомилася миритися з тим, що мене перетягують усі в моєму житті та в інтернеті. Усе, що я хочу, — це створювати музику, робити людей щасливими та допомагати світу стати трішки кращим, ніж знайшла його я. Але я починаю відчувати, що світ не хоче мене в ньому,
– написала співачка у новому дописі.
Ліззо поскаржилась, що постійно стикається з тим, як її оббріхують "заради впливу та поглядів".
"Кожного разу я є предметом жартів через те, як я виглядаю. Мого персонажа розбирають люди, які мене не знають і зневажають моє ім’я. Я не підписувалася на це лайно. Я звільняюся", – підсумувала артистка.
Заява Ліззо / Фото з інстаграму співачки
Чим відома Ліззо
- Lizzo – знаменита американська реперка і співачка, справжнє ім'я якої Мелісса Вівіан Джефферсон. Вона є володаркою чотирьох премій Греммі за сучасний урбаністичний альбом, найкраще сольне попвиконання, запис року за альбом Special і найкраще традиційне R&B-виконання за пісню Jerome.
- Ліззо стала тріумфаторкою Греммі у 2020 році, коли отримала вісім номінацій. Також вона є лауреаткою багатьох інших музичних премій.
- Останнім часом Ліззо перебуває у центрі скандалу через те, що троє її колишніх танцівників звинуватили її у бодішеймінгу та сприянні сексуальним домаганням. Вони подали до суду за артистку через приниження.