Алла Кудлай рассекретила, где находится ее 46-летний сын с невесткой и детьми

Певица и народная артистка Украины Алла Кудлай раскрыла, где сейчас находятся ее сын с невесткой и внуки. К тому же исполнительница призналась, когда в последний раз виделась с родными.

Также Алла выразила печаль из-за того, что нет возможности часто видеться с семьей. В то же время она обвиняет в этом россиян, которые начали войну.

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По словам Кудлай, ее сын Максим живет в Киеве. В то же время в украинской столице находится и певица.

Невестка Аллы с детьми уехала в Великобританию из-за войны в Украине. Марта Спиженко, жена Максима Кудлая, также поет на сцене. Более того, женщина участвовала в британской версии шоу "Голос страны".

Алла отметила, что скучает по своим внукам – 4-летним Андреем и 9-летней Ульяной, которые тоже занимаются музыкой. Родные артистки приехали в Украину лишь раз – на две недели.

Это болезненная тема. Они уехали в Англию и там остались. Очень скучаю по своим внукам, четырехлетним Андрюшей и Уляшкой, которой 10 лет будет вот. И конечно, за своей невесткой Мартой Спиженко, моей красавицей и поющим соловьем,

– подчеркнула артистка.

Алла Кудлай о семье: смотрите видео онлайн

Что известно об Алле Кудлай