Алина Шаманская показала, как выглядела до пластики: редкие кадры

Немало украинских звезд в последнее время рассказывают о своих пластических операциях. Так, блогер Алина Шаманская поделилась, что делала ринопластику и показала, как ее внешность от этого изменилась.

По мнению инфлюенсера, сейчас она выглядит моложе, чем в 19 лет. В то же время тогда Алину ничего не беспокоило в своей внешности и она себя любила.

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Алина Шаманская показала, как выглядела до пластики

Блогерша поделилась фотографией из своей юности. Она призналась, что в тот период "чувствовала себя богиней". Далее знаменитость сравнила свои фото в возрасте 19 и 35 лет, продемонстрировав изменения во внешности после операции по ринопластике.

Как Алина Шаманская выглядела до пластических операций / Скриншот из инстаграм-сторис

Известно, что блогерша также удалила комки Биша. Кроме того, Алина прибегает к инъекциям красоты.

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