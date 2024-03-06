Алина Шаманская показала, как выглядела до пластики: редкие кадры
Источник:Алина Шаманская
Немало украинских звезд в последнее время рассказывают о своих пластических операциях. Так, блогер Алина Шаманская поделилась, что делала ринопластику и показала, как ее внешность от этого изменилась.
По мнению инфлюенсера, сейчас она выглядит моложе, чем в 19 лет. В то же время тогда Алину ничего не беспокоило в своей внешности и она себя любила.
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Алина Шаманская показала, как выглядела до пластики
Блогерша поделилась фотографией из своей юности. Она призналась, что в тот период "чувствовала себя богиней". Далее знаменитость сравнила свои фото в возрасте 19 и 35 лет, продемонстрировав изменения во внешности после операции по ринопластике.
Известно, что блогерша также удалила комки Биша. Кроме того, Алина прибегает к инъекциям красоты.
Что другие звезды говорили о бьюти процедурах
- Оля Полякова поделилась, что предпочитает аппаратную косметологию, а не инъекциям, отметив, что посещает косметолога минимум раз в неделю для проведения различных процедур.
- Даша Астафьева откровенно призналась, что красит волосы, делает инъекции красоты, подкалывает лоб и регулярно принимает витамины и аминокислоты. При этом фигуру она поддерживает с помощью физических упражнений и здорового питания.
- В октябре танцовщица Илона Гвоздева перенесла операцию по маммопластике. Ее стоимость около 3 тысяч долларов. Известно, что на пластику также решились Ирина Сопонару, Елена Светлицкая, Анна Тринчер и MamaRika.
- Павел Зибров также рассказал, что использует инъекции ботокса для борьбы с морщинами и красит волосы. Несмотря на это, он заявил, что не прибегает к пластической хирургии.